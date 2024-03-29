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المحتوى المحلي تطلق حملتها التوعوية سمّه باسمه

3/29/2024 4:24:43 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التوعوية الجديدة، تحت شعار ((سمّه باسمه)). وأوضحت الهيئة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالمحتوى المحلي، والمساهمة في ترسيخ وتعزيز المفهوم والافتخار به، و تعد الحملة التوعوية ((سمّه باسمه)) الثالثة التي أطلقتها الهيئة، حيث تأتي استكمالاً لجهودها في مسار رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي، وأثره على كافة شرائح المجتمع. وبينت الهيئة أن الحملة تستهدف الأفراد بالدرجة الأولى، وتأكيد أن اعتزازهم بالمحتوى المحلي وتبنيه يدعم تنميته بشكل غير مباشر، ويسهم في الوصول إلى مجتمع ووطن طموح، بالإضافة إلى استهداف القطاع الخاص كجزء مهم في تنمية المحتوى المحلي، وبالإضافة إلى القطاع العام الذي يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال جهودها المستمرة نحو رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي على مستوى كافة القطاعات، وذلك من خلال إقامة اللقاءات، واستثمار المواسم المقامة في المملكة العربية السعودية، وإطلاق العديد من الحملات والمبادرات بمختلف أشكالها عبر العديد من القنوات، منها حملة ((منا وفينا)) و((سمننا في دقيقنا))، و((أنت المحتوى المحلي)).

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