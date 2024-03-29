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ويكيبيديا فجوة تحيز بين الجنسين - جريدة الوطن السعودية

3/29/2024 4:24:07 AM
(MENAFN- Al Watan) لأكثر من عقدين من الزمن كانت ويكيبيديا بمنزلة مصدر للمعلومات لعدد لا يحصى من الناس، باعتبارها موسوعة مجانية الاستخدام على الإنترنت، حيث غيّرت كيفية إنشاء الناس للمعلومات الجديدة وجمعها ومشاركتها وتعلمها.
مع ذلك، يشير الباحثون من جامعة برشلونة الإسبانية إلى عدد من العيوب الصارخة عندما يتعلق الأمر باللامركزية والمرونة. وبشكل أكثر تحديدا، يقول مؤلفو دراسة أجراها هؤلاء الباحثون إن هناك فجوة بين الجنسين على ويكيبيديا عندما يتعلق الأمر بالإدماج والتنوع.
ويشرح الباحثون أن هذه التحيزات الجنسانية تصبح على نحو لا يمكن إنكارها عندما يدرسون محتوى ويكيبيديا، ومعدلات المشاركة التحريرية.
تتميز الموسوعة عبر الإنترنت بنسبة مئوية أقل بكثير من السير الذاتية للإناث، وتمثيل غير متكافئ في التحرير. علاوة على ذلك، هناك فجوات واضحة في تمثيل الجنسين فيما يتعلق بالمحتوى، والتحيزات في التحرير والمشاركة، والاختلالات في القراءة.
تحليل الفجوة
تأتي هذه الاستنتاجات من التحليل الببليوجرافي لويكيبيديا، الذي يمتد من 2007 إلى 2022.
وقد تم إعداد الدراسة من قِبل نوريا فيران وخوان خوسيه بوتي، المحاضرين في كلية المعلومات والإعلام السمعي البصري في جامعة برشلونة، بالتعاون مع خوليا مينجيلون، محاضر علوم الكمبيوتر والوسائط المتعددة والاتصالات السلكية واللاسلكية في جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا (UOC) الإسبانية.
الأهم من ذلك، كانت هذه المبادرة أيضا جزءا من ((المرأة وويكيبيديا: تحليل الفجوة بين الجنسين في الإنتاج المشترك للمعرفة في مشروع ويكيبيديا الإسبانية (W&W)))، وحصلت على تمويل من الخطة الوطنية التابعة لوزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية ووكالة البحوث الحكومية الإسبانية (AEI).
التحيزات الجنسانية
تلاحظ نوريا فيران، الباحثة الرئيسة في الدراسة، أن هناك ثلاثة خطوط عمل حددها الباحثون قد تفسر الفجوة الملحوظة بين الجنسين في ويكيبيديا.
وتقول فيران: ((لقد أطلقنا على أحد الخطوط ((مشكلة المرأة))، حيث يتم إلقاء اللوم على الخصائص النمطية للمرأة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المجال العام،
والخط الآخر هو ((تأثير المرآة))، حيث يتم إلقاء اللوم على ويكيبيديا في تلك الفجوة، لأنها تعكس ببساطة التحيز الحالي في المجتمع بسبب مبدأها المتمثل في تشجيع جميع المحتويات في صناديق المعلومات الخارجية)).
وتضيف: ((وأخيرا، هناك خط المشاكل المنهجي، الذي حددته هيذر فورد وجوديث واكمان، حيث يلومون المجتمع الأصلي، المتجذر في الثقافة الموسوعية والمفتوحة، التي قد تخفي ممارسة إقصائية)).
تحليل وصفي
فحص التحليل الوصفي الذي استخدمته الدراسة تأليف المقالات، والتخصصات الأكاديمية المعنية، وأي انتماءات مؤسسية، بالإضافة إلى موقع موظفي البحث المشاركين في الدراسات. وحلل الباحثون أيضا نهج كل مقالة في ويكيبيديا، وحللوا إنتاج الوثائق زمنيا. وقد كشفت هذه العملية الدقيقة لتحليل المحتوى عن النتائج الأكاديمية عبر ثلاثة مجالات رئيسية: التحيز الجنساني في المحتوى، وفي الإسهام، وفي عدد القراء.
رؤية مفصلة
بشكل عام، يقول مؤلفو الدراسة إن عملهم يوفر رؤية مفصلة للفجوة بين الجنسين على ويكيبيديا، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة من أجل تعزيز منصة أكثر مساواة وتنوعا، وهم يقدمون عددا من الإستراتيجيات التي تهدف إلى معالجة المشكلة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رؤية المحررات، وتعزيز التعليقات البناءة، وإنشاء مجتمع أكثر شمولا بشكل عام.
((يتم العثور على الحل من خلال التعامل مع الظاهرة كمشكلة نظامية. لذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد حلول إستراتيجية طويلة الأجل)).. تخلص فيران إلى ((أننا بحاجة إلى تنويع الإسهامات، والاعتراف بأن النموذج التعاوني الهرمي على ويكيبيديا يعزز الأصوات المهيمنة، مهملا الأصوات غير المهيمنة)).
على الهامش
تواصل فيران نقدها لويكيبيديا، إذ تقول: ((إذا لم تغير ويكيبيديا ثقافتها في المعرفة بالإنتاج المشترك، فستظل النساء ومجموعات الأقليات الأخرى على الهامش. لذلك، فإن الهدف ليس فقط الحد من التحيز من خلال زيادة المحتوى عن النساء، ولكن أيضا جعل ويكيبيديا منصة أكثر قوة وموثوقية وشفافية لإنتاج المعرفة المشتركة. هذا النهج الشامل ضروري لإجراء تغيير دائم)).
يذكر أن الدراسة نُشرت في مجلة El Profesional de la información.
دراسة تحليلية
تتهم ويكيبيديا بالتحيز وعدم المساواة بين الجنسين التحيز يتجلى في المحتوى الذي يصب في مصلحة الرجل على حساب المرأة التحيز يبدو كذلك في إقصاء المرأة عن مواقع الهيمنة على ويكيبيديا يتجلى التحيز أيضا في نسب المشاركة التحريرية بين الجنسين على ويكيبيديا.
كيف تُحل المشكلة؟
وضع إستراتيجيات لتحقيق المساواة بين الجنسين على الموسوعة التركيز بشكل خاص على تحسين رؤية المحررات تعزيز التعليقات البناءة إنشاء مجتمع أكثر شمولا ((يتم العثور على الحل من خلال التعامل مع الظاهرة كمشكلة نظامية. لذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد حلول إستراتيجية طويلة الأجل)).. تخلص فيران إلى ((أننا بحاجة إلى تنويع الإسهامات، والاعتراف بأن النموذج التعاوني الهرمي على ويكيبيديا يعزز الأصوات المهيمنة، مهملا الأصوات غير المهيمنة)).

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