نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة مدفوعا بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 فبراير شباط مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد.

موضوعاتاليابان تشير إلى تحركات مضاربة على الين وتلمح لاحتمال التدخل إنتاج أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية يرتفع بأكبر قدر خلال 14 عاماً بنك الفلاح الباكستاني يٌقدم عرضاً لـ”الأهلي السعودي” للاستحواذ عل حصته في“سامبا باكستان”

وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية اليوم الجمعة مسجلا أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44 بالمئة خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

وزاد نيكي 0.5% إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية“يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملا إيجابيا للأسهم المحلية”.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما مقابل الدولار هذا الأسبوع مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.

واستقر الين في أحدث التعاملات عند 151.40 للدولار.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.79 بالمئة وربح سهم أدفانتست 1.85 بالمئة، وكلاهما مرتبط بالرقائق.

وزاد قطاع العقارات 1.96 بالمئة ليرتفع 16 بالمئة هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعما من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاما.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 2768.62 نقطة اليوم الجمعة.



