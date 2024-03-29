بنك الفلاح الباكستاني يٌقدم عرضاً لـالأهلي السعودي للاستحواذ عل حصته في سامبا باكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بنك الفلاح الباكستاني اليوم انه قدم عرضاً غير ملزم للبنك الأهلي السعودي للاستحواذ على كامل حصته في بنك سامبا الباكستاني.
وأوضح بنك الفلاح في إفصاح له على بورصة باكستان، أن إتمام الصفقة يتوقف على الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة، والحصول على جميع الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية المعمول بها بما في ذلك الامتثال لقانون الأوراق المالية.
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وأشار بنك الفلاح الى أنه تلقى تأكيدا من البنك الأهلي بشأن قبوله العرض والاطلاع على تفاصيله وتقييمه، مضيفاً إلى أنه يسعى حالياً الى الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، يملك البنك الأهلي السعودي ما نسبته 84.51% من أسهم بنك سامبا المدرج في بورصة باكستان.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108035968
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