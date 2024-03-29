بنك الفلاح الباكستاني يٌقدم عرضاً لـالأهلي السعودي للاستحواذ عل حصته في سامبا باكستان

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك الفلاح الباكستاني اليوم انه قدم عرضاً غير ملزم للبنك الأهلي السعودي للاستحواذ على كامل حصته في بنك سامبا الباكستاني.

وأوضح بنك الفلاح في إفصاح له على بورصة باكستان، أن إتمام الصفقة يتوقف على الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة، والحصول على جميع الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية المعمول بها بما في ذلك الامتثال لقانون الأوراق المالية.

موضوعاتاليابان تشير إلى تحركات مضاربة على الين وتلمح لاحتمال التدخل إنتاج أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية يرتفع بأكبر قدر خلال 14 عاماً “نيكي” يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

وأشار بنك الفلاح الى أنه تلقى تأكيدا من البنك الأهلي بشأن قبوله العرض والاطلاع على تفاصيله وتقييمه، مضيفاً إلى أنه يسعى حالياً الى الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني لبدء عملية الفحص النافي للجهالة.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، يملك البنك الأهلي السعودي ما نسبته 84.51% من أسهم بنك سامبا المدرج في بورصة باكستان.





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