إنتاج أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية يرتفع بأكبر قدر خلال 14 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بأكبر وتيرة منذ 14 عاماً خلال فبراير، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الصناعي الأكثر أهمية في البلاد والطلب العالمي على التكنولوجيا.

قفز الإنتاج بنسبة 65.3% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ أواخر 2009، وفقاً لبيانات نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية يوم الجمعة. كما ارتفعت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 59%، على الرغم من أنها كانت أقل من 62.7% في يناير. فيما انخفض المخزون بنسبة 16.2%، متراجعاً للشهر الثاني في علامة أخرى على الطلب القوي.

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وتشير الأرقام الإيجابية، التي صدرت في تقرير يُظهر توسعاً أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي الإجمالي، إلى أن الزخم في النمو الاقتصادي المحلي سيستمر نظراً لاستحواذ أشباه الموصلات على الحصة الأكبر من صادرات كوريا الجنوبية. وربما كان الإنتاج أكبر لو كانت عطلة العام القمري الجديد في يناير مثل العام الماضي بدلاً من فبراير.

توقعات باستمرار الزخم الإيجابي

من المحتمل أن يستمر نمو إنتاج أشباه الموصلات في مارس، وهذا ما تشير إليه زيادة صادرات الرقائق بنسبة 46.5% في أول 20 يوماً من الشهر مقارنة بالعام السابق. يعد الطلب المتزايد على الرقائق العاملة بالذكاء الاصطناعي واحداً من أهم محركات النمو، حيث تتوقع“إس كيه هاينكس”( SK Hynix Inc)، وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع الرقائق في البلاد، استمرار الزخم الإيجابي في إمداداتها لشركة“إنفيديا” (Nvidia) على وجه الخصوص.

يقول هيوسونغ كوون، الاقتصادي لدى“بلومبرغ إيكونوميكس”:“نتوقع أن ينمو الإنتاج بشكل مطرد خلال مارس، مدفوعاً بالطلب الخارجي القوي على رقائق الذاكرة العاملة بالذكاء الاصطناعي. وربما يؤثر التعافي الهش في الصين على طلبات منتجات كوريا الجنوبية، مما يعوض جزءاً من الزخم الناتج عن الطلب العالمي على الرقائق”.

تشتهر سوق رقائق الذاكرة التي تدعم صناعة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية بدورة الازدهار والكساد، وارتفاعها يمنح“بنك كوريا” ثقة أكبر للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة لمواصلة كبح التضخم في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 4.8%، وهذا يزيد عن تقديرات الاقتصاديين البالغة 4%. وفي إشارة إلى ارتفاع الإنتاج، قالت وزارة المالية إن انتعاش الزخم الاقتصادي أصبح أكثر وضوحاً، كما تعهدت بتنفيذ الإنفاق المالي بسرعة خلال النصف الأول.





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