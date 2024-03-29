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تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم

3/29/2024 3:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، ويتوقع أن تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتبقى المملكة يومي السبت والأحد، ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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