قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية
التاريخ
3/29/2024 3:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مواقع عدة في الضفة الغربية، إذ تحركت قوات الاحتلال باتجاه قرية مادما جنوب مدينة نابلس من محاور عدة، كما استهدفت قوات أخرى بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وشملت الاقتحامات في الليلة الماضية مخيم الفوار جنوب الخليل وقلقيلية.
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