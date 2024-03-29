إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان

إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان
التاريخ
3/29/2024 3:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
MENAFN29032024000208011052ID1108035743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.