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إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان

3/29/2024 3:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.













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