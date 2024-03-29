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الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من دعم المفوضية النقدي

3/29/2024 3:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استفاد قرابة 330 ألف لاجئ في الأردن من المساعدات النقدية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تجاوزت قيمتها 72 مليون دولار في 2023، ليكون الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من الدعم النقدي للمفوضية.
وأفاد تقرير صدر حديثا للمفوضية، أن 2.823101 من اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة حصلوا على مساعدات نقدية قدرها 243.008028 دولارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى حصول 330.233 لاجئا في الأردن 72.641359 دولارا مساعدات نقدية في 2023، مقابل تلقي 268.591 لاجئ 70.092 مليون دولار في 2022.
وقدمت المفوضية مساعدات نقدية في 16 منطقة عمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وظهر من التقرير أن لبنان هي أكثر دولة عربية استفاد اللاجئون فيها من المساعدات النقدية، بعد تلقي 1.36 مليون لاجئ دعما قيمته 85.74 مليون دولار، تليها الأردن، ثم اليمن ثم العراق ثم مصر.
ونفذت المفوضية برنامج مساعدة نقدية في شمال غربي سوريا في عام 2023 من خلال عملية عبر الحدود في غازي عنتاب، ودعمت أكثر من 1250 أسرة متضررة من زلزال شباط 2023.
وشملت المساعدات دعما لتمكين اللاجئين من إنشاء مشاريع صغيرة، ومنحا صحية لسداد التكاليف الطبية للعلاج في المستشفيات وشراء المعدات الطبية، وتوفير الخدمات المتخصصة المنقذة للحياة، ومنحا تعليمية ومنحا لغرض تأمين المأوى وتكاليف الإيجار وإصلاح المنازل، وأشكال أخرى من الدعم النقدي.

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