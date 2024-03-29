ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب

ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب
التاريخ
3/29/2024 3:11:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الوزير السابق في مجلس الحرب غدعون ساعر قوله "إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب".
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