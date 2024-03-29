خزائن تمشي على الأرض .. كيف يتهرب الصينيون من رسوم الأمتعة على الطائرات؟

وسط ازدهار صناعة السفر بعد انتهاء وباء كورونا، شهدت شركات الطيران منخفضة التكلفة في الصين ارتفاعًا في الأرباح، من خلال اتباعها عدداً من التدابير الصارمة لخفض التكاليف، مثل عدم وجود وجبات مجانية، ومقاعد أضيق، والقيود الصارمة على الأمتعة المحمولة - ما يسمح عادة بحقيبة صغيرة مقاس 16 بوصة بوزن أقصى يبلغ 7 كلغم.

ولجأ الشباب في الصين إلى حيل مبتكرة للتهرب من رسوم الأمتعة الخاصة بشركات الطيران من خلال ارتداء جميع ملابسهم بدلاً من حزمها، الأمر الذي صار قضية واسعة للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيسي، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

لتفادي رسوم الأمتعة الإضافية، حولوا أنفسهم إلى خزائن للمشي من خلال ارتداء طبقات من الملابس بمزيج من الأساليب، وخلق مظهر فريد من نوعه.

في إحدى الحالات، ارتدى شخص ست قطع من ملابس الخريف والشتاء، من السترات إلى القمصان إلى السترات السميكة.

مسافرة أخرى تزينت بثماني قطع من ملابس هانفو التقليدية أثناء سفرها إلى أستراليا، وتم وصفها بأنها "غنية وفقيرة في نفس الوقت" لأنها تمتلك العديد من الملابس عالية الجودة ولكنها لا تزال ترغب في توفير رسوم الأمتعة.

اكتشف بعض الأشخاص طرقًا مبتكرة لحزم الأمتعة، مثل ملء الوسائد على شكل حرف U بالملابس، والتي تعمل أيضًا كوسادة مريحة أثناء الرحلة.

ولمواجهة التحدي المتمثل في حمل الإلكترونيات، تعد سترة الصيد حلاً شائعًا بسبب جيوبها العديدة لتخزين المستندات والكابلات وبنوك الطاقة.

يمكن للسترة أن تحمل مجموعة كاملة من مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بينما يوفر الجيب الخلفي مساحة واسعة لكتابين وجهاز iPad، بينما الأحجام الأكبر قادرة على حمل كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة.



