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بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد ضربات روسية على أوكرانيا

3/29/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، ما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".

ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا.


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