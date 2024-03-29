153.9 مليوناً صافي ربح «أمانات» المعدّل في 2023

أعلنت شركة أمانات القابضة، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي والعاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 153.9 مليون درهم على أساس معدّل، مع تسجيل خسارة قدرها (43.8) مليون درهم على أساس غير معدّل نتيجة لتأثير التعديلات المحاسبية غير النقدية لمرة واحدة فيما يتعلق بانخفاض القيمة في المستشفى الملكي التخصصي ( والتي بلغت 95 مليون درهم) والضرائب المؤجلة ( والتي بلغت 109 ملايين درهم)، في حين ارتفع صافي الربح المعدل قبل الضريبة والزكاة بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 159.3 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 718.1 مليون درهم ، مدفوعة بنمو شبه مضاعف في منصة التعليم ونمواً بنسبة 14% في منصة الرعاية الصحية، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 274.3 مليون درهم في السنة المالية 2023.

وبلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم في نهاية العام مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص النمو، ويأتي مع هذا مقترح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون درهم للسنة المالية 2023، مع التخطيط لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2024.

الأداء التشغيلي

وتمثلت أهم مؤشرات الأداء التشغيلي لعام 2023، فيما يلي:

. نمو ملحوظ في أعداد الطلاب والمستفيدين: وصلت أعداد الطلاب والمستفيدين في منصة التعليم لدينا إلى ما يقارب الـ 20 ألف، حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدمات شركة تنمية الإنسان

بنسبة 19%، فيما ارتفعت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس بنسبة 18%، وكذلك ارتفعت معدلات الالتحاق

في

نما القابضة بنسبة 11%.

. توسّع متنامي في عدد أسرّة الرعاية الطويلة الأجل: نعمل على توفير أكثر من 700 سرير بحلول عام 2026، إذ تضم منصتنا للرعاية الصحية 430 سريراً حالياً وتوشك التوسعة في جدة على الانتهاء، ويجري كذلك تطوير منشأة جديدة بسعة 150 سريراً في الخبر، ومن المتوقع أيضاً توفير 80 سريراً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي بحلول الربع الثاني من عام 2024.

. اكتمال المراجعة الاستراتيجية للمستشفى الملكي التخصصي: إن خيارات التخارج في هذا الاستثمار قيد التقييم حالياً.

المؤشرات المالية

ارتفعت إيرادات منصة التعليم بنسبة 89% على أساس سنوي لتصل إلى 338 مليون درهم، مدفوعةً بالنمو في معدلات الالتحاق والمساهمة في النمو الناتجة عن الاستحواذ على شركة تنمية الانسان على مدار العام؛ وارتفعت أرباح منصة التعليم بنسبة 53% لتصل إلى 201 مليون درهم مدفوعةً بنمو الإيرادات المرتبطة بالتسجيل، وتأثر هذا الارتفاع جزئياً بالانخفاض في شركة نما القابضة والذي جاء نتيجة للضرائب وتكاليف التمويل.

وبلغت نسبة الارتفاع في إيرادات منصة الرعاية الطويلة الأجل 15% على أساس سنوي لتصل إلى 342 مليون درهم بعد الاستحواذ على شركة "سكون" (منشأة جدة) في مايو 2023، الأمر الذي فاق بكثير الضغط القصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات. واستقرّت أرباح منصة الرعاية الطويلة الأجل عند 103 ملايين درهم، مع تأثير إيجابي من الاستحواذ على منشأة جدة والنمو فيها، ما عوّض ضغط الإيرادات المحققة من دولة الإمارات.

وصرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات، قائلاً: "في عام 2023، استمرت أصولنا الرائدة في مسار نموها القوي، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية. وسينصب تركيزي في المستقبل على العمل مع فريق الإدارة لبناء خطط نمو منصتنا وتسريعها، والاستفادة من التركيبة السكانية والاقتصاديات المواتية التي تقود نمو الطلب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى تركيزنا على نمو المنصة، فإننا نواصل اكتشاف فرص زيادة عوائد المساهمين، من خلال رفع إمكانية التسييل المحتملة."

وقال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "حققت أمانات نتائج قياسية في عام 2023، وحافظت على مسار نموها القوي مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 40% و46% على أساس سنوي على التوالي، وبالتطلع مستقبلاً نرى زخماً إيجابياً عبر منصتينا. وينصب تركيزنا على دفع النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق احتياجات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية الطويلة الأجل في كل من الإمارات والسعودية."





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