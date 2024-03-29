أبريل المقبل.. الإمارات الوجهة الأولى للمعارض والمؤتمرات العالمية

تشهد دولة الإمارات خلال شهر أبريل المقبل مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، حيث ستشهد الدولة في شهر أبريل القادم سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

-الأعمال الإنسانية.

تستضيف أبوظبي أعمال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 (AVPN) خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل المقبل، بهدف مناقشة العمل الإنساني وأبعاده في المجتمعات.

ويُعقَد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، ما يعكس تميز دولة الإمارات في استضافة كبرى المؤتمرات العالمية، ويُعزز مكانتها مركزاً للالتقاء بين الشرق والغرب.

وستُناقش أعمال المؤتمر ضرورة زيادة المساعدات التنموية والإغاثية والتحديات التي تواجهها، وأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة من مختلف الكوارث والأزمات، والاستثمار الأمثل في تقديم الرعاية، ودعم القدرات وعمليات التأهيل، واستعراض فرص الشراكة والتعاون بين الدول المانحة.

-الدولي للترجمة.

يستضيف الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للترجمة يومي 17 و18 أبريل المقبل في أبوظبي.

وينعقد المؤتمر تحت شعار "نحو آفاق جديدة: الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة"، ويناقش أكثر من 35 ورقة بحثية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى العالم.

-طاقة المستقبل.

تنعقد في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في الفترة من 16 و18 أبريل المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.

وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاث منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والتمويل الأخضر، والتنقل الكهربائي.

-أبوظبي للكتاب

ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

واختار المركز الروائي المصري نجيب محفوظ ليكون «الشخصية المحورية» لهذه الدورة، وجمهورية مصر العربية ضيف الشرف، نظراً لمكانتها الثقافية المرموقة، وتأثيرها الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة العربيين.

وينطلق البرنامج المهني للمعرض يوم 28 أبريل 2024 بتنظيم النسخة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية.

-الآلات تستطيع

تستقطب قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا.

ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل «إنفيديا» و«معهد الابتكار التكنولوجي» و«كور42» و«انتماء» و«فعاليات دبي للأعمال» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«طيران الإمارات».

-مهرجان المستقبل.

تستضيف دبي يومي 24 و25 أبريل المقبل بمدينة إكسبو دبي، الدورة الافتتاحية لـ“مهرجان المستقبل" في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار "العام الذي يغير فيه الذكاء الاصطناعي حياتك"، وذلك بمشاركة أبرز المبتكرين والعقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

-الأوسط للطاقة.

يشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة مشاركة أكثر من 250 متحدثا في فعاليات دورته الـ 49 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 ولغاية 18 إبريل القادم.

ويركز المعرض بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة، واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

-ألعاب القوى.

بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 37 دولة تستضيف دبي بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، التي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل.

ويتضمن برنامج البطولة 44 مسابقة بواقع 22 للذكور ومثلها للإناث، وستقام التصفيات في اليوم الأول والثاني، وتليها النهائيات.

- مؤتمر الموزعين الدولي.

تنعقد يومي 27 و28 أبريل المقبل أعمال الدورة الثالثة من "مؤتمر الموزعين الدولي" في "مركز إكسبو الشارقة" الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب".

ويجمع المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نخبة من موزعي وناشري وبائعي الكتب من المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

-العالميّ للفلكلور.

أعلنت كل من وزارة الثقافة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ورواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع شركة MTG لتنظيم الفعاليات، عن إطلاق مهرجان عجمان العالمي للفلكلور الأول، تحت شعار“عجمان.. ثراء التاريخ والهوية”، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 أبريل المقبل، ضمن جهود الترويج للتراث والثقافة في إمارة عجمان.

ويتضمن المهرجان برنامجاً ثريا وشاملا حيث يقدم باقة متنوعة من الحفلات الغنائية، والعروض الفلكلورية، والأُمسيات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى معرضٍ فني ومعرض المقتنيات القديمة، والمأكولات الشعبية، وعروض الأزياء الشعبية والمسابقات اليومية.

-«الموتوسيرف».

يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لـ «الموتوسيرف» 2024 خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة عالمية واسعة من الجنسيات المختلفة ومن جميع الفئات والمراحل السنية التي تبدأ من عمر 8 سنوات فما فوق.





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