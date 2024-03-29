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الشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان خالد بن سعود بن خالد القاسمي

3/29/2024 2:15:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي.

والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد بن حميد القاسمي، الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة، في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والشخصيات والمواطنين وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وقد وُري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القواسم بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.

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