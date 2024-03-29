استقالة السفير الكوري الجنوبي لدى أستراليا وسط جدل حول تعيينه

قدم السفير الكوري الجنوبي لدى أستراليا لي جونج-سوب، وبعد أقل من شهر على تعيينه في هذا المنصب، استقالته اليوم الجمعة وسط انتقادات متزايدة لتعيينه ومغادرته التي جاءت على الرغم من خضوعه لتحقيق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن استقالة "لي" جاءت قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أبريل المقبل. وأصبح الجدل الدائر حول "لي" قضية ساخنة وسط تزايد المشاعر العامة السلبية والمخاوف التي أثيرت حتى من داخل كتلة الحزب الحاكم.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها قبلت استقالة لي. وجاء التأكيد بعد ساعات من إعلان محامي لي أن السفير أعرب لوزير الخارجية عن نيته الاستقالة من منصبه.

وأضافت الوزارة في رسالة إلى وسائل الإعلام: "بما أن السفير لي جونج سوب أعرب بقوة عن نيته الاستقالة، فقد أبلغت الوزارة ذلك إلى الرئيس، الذي يتمتع بسلطة التعيين، وقرر قبول الاستقالة".

يشار إلى أن لي يخضع لتدقيق مكثف منذ تعيينه سفيرا في كانبرا مطلع هذا الشهر، بعد الكشف عن منعه من مغادرة البلاد بسبب التحقيق في مزاعم عن تدخله في تحقيق عسكري داخلي في وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي.

وكان منتقدون قد اتهموا لي بالفرار من التحقيق ومغادرة البلاد لتولي المنصب بعد وقت قصير من رفع حظر الخروج المفروض عليه. ونفى لي ارتكابه أي مخالفات.





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