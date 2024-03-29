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مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

3/29/2024 2:15:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مصدران أمنيان أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 38 شخصا بينهم خمسة أعضاء في حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضافت في بيان أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بالتزامن مع "اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

ولم تذكر الوزارة عددا محددا للقتلى ولم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.

وأردفت قائلة "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ومنذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل ومع أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، تصعد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.


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