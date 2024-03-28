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الأنباء تنشر قرار وزير العدل بتعيين رؤساء اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2024

3/28/2024 11:36:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب قرارا وزاريا رقم 210 لسنة 2024 بتعيين رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024.
وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 7 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3/3/2024، وعلى القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2024 بتشكيل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.
وتابع: وبناء على عرض المستشار رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.
٭ مادة أولى: تعيين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم بصفة أصلية رؤساء للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية
والفرعية الخاصة بانتخابات عضوية مجلس الأمة والمحدد لإجرائها يوم الخميس الموافق 4/4/2024.
٭ مادة ثانية: تعيين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم رؤساء بصفة احتياطية للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية الخاصة بانتخابات عضوية مجلس الأمة والمحدد لإجرائها يوم الخميس 4/4/2024.
٭ مادة ثالثة: يفوض المستشار رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة للعام 2024 بإجراء ما قد تقتضيه الضرورة من تغيير بشأن رؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار.
٭ مادة رابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه ذوي الشأن.
وفيما يلي رابط جداول الأسماء:

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