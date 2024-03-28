الأنباء تنشر قرار وزير العدل بتعيين رؤساء اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب قرارا وزاريا رقم 210 لسنة 2024 بتعيين رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024.
وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 7 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3/3/2024، وعلى القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2024 بتشكيل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.
وتابع: وبناء على عرض المستشار رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.
٭ مادة أولى: تعيين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم بصفة أصلية رؤساء للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية
والفرعية الخاصة بانتخابات عضوية مجلس الأمة والمحدد لإجرائها يوم الخميس الموافق 4/4/2024.
٭ مادة ثانية: تعيين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم رؤساء بصفة احتياطية للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية الخاصة بانتخابات عضوية مجلس الأمة والمحدد لإجرائها يوم الخميس 4/4/2024.
٭ مادة ثالثة: يفوض المستشار رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة للعام 2024 بإجراء ما قد تقتضيه الضرورة من تغيير بشأن رؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار.
٭ مادة رابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه ذوي الشأن.
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