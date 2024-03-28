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اختتام البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين وسط مشاركة واسعة

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- اختتمت منافسات البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين مساء اليوم الخميس والتي نظمها النادي الكويتي للمعاقين في مقر النادي على مدى الايام الماضية وتضمنت اقامة مسابقات في عدد من الألعاب الرياضية وسط مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات النادي وعدد من الأندية الاخرى للمعاقين.
وقال رئيس النادي شافي الهاجري في تصريح للصحفيين عقب اختتام البطولة انها شملت اقامة مسابقات في العاب كرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية وكرة الطاولة والمبارزة ورفع الاثقال والبوشية للمكفوفين مهنئا اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة.
واكد الهاجري الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة ان النادي حريص على اقامة مثل هذه الملتقيات الرياضية المحلية بصورة دورية لاعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتجهيزهم للاستحقاقات الخارجية المقبلة كما انها فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة منوها بالتنظيم المميز لكوادر النادي للبطولة.
وثمن رعاية وحضور رئيس جمعية الشباب الكويتية الشيخ فهد نايف جابر الصباح اضافة لعدد من المؤسسات والشركات الوطنية للبطولة مشيدا بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات بالبطولة في مختلف المسابقات.
وأسفرت نتائج منافسات البطولة عن فوز فريق (النجوم) بقيادة لاعب منتخب الكويت لكرة السلة للمعاقين عبدالله الخالدي بلقب مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة لفئة الإعاقة الحركية.
وجاءت نتائج مسابقات كرة الطاولة (جلوسا) و(وقوفا) لعدد من فئات الاعاقة عن فوز اللاعبات ريم الجحص وانفال الظفيري ونورة يعقوب لفئة السيدات والفتيات فيما نال اللاعبون منيف فهد وحسن ابراهيم وعبدالله حجي ويعقوب القاسم وفهد الانصاري بلقب مسابقات فئة الرجال والشباب.
وشهدت مسابقات الرماية فوز الرامي عبدالرحمن سالم في مسابقة رماية البندقية هواء 10 أمتار لفئة الاعاقة الحركية فيما فاز الرامي سلمان الماجدي بلقب رماية المسدس لذات الفئة في حين فاز الرامي جراح عسك بلقب منافسة رماية البندقية لفئة المكفوفين.
وفي مسابقة البوشيه للمكفوفين فازت اللاعبة مريم البناي بالمركز الأول لفئة السيدات فيما جاء اللاعب محمد مجبل بالمرتبة الاولى في منافسات فئة الرجال.
وأحرز اللاعب سليمان التميمي اللقب بمسابقة المبارزة لفئة الرجال في حين توجت اللاعبة خلود المطيري بلقب منافسات السيدات لذات المسابقة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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