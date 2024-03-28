اختتام البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين وسط مشاركة واسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- اختتمت منافسات البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين مساء اليوم الخميس والتي نظمها النادي الكويتي للمعاقين في مقر النادي على مدى الايام الماضية وتضمنت اقامة مسابقات في عدد من الألعاب الرياضية وسط مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات النادي وعدد من الأندية الاخرى للمعاقين.
وقال رئيس النادي شافي الهاجري في تصريح للصحفيين عقب اختتام البطولة انها شملت اقامة مسابقات في العاب كرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية وكرة الطاولة والمبارزة ورفع الاثقال والبوشية للمكفوفين مهنئا اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة.
واكد الهاجري الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة ان النادي حريص على اقامة مثل هذه الملتقيات الرياضية المحلية بصورة دورية لاعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتجهيزهم للاستحقاقات الخارجية المقبلة كما انها فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة منوها بالتنظيم المميز لكوادر النادي للبطولة.
وثمن رعاية وحضور رئيس جمعية الشباب الكويتية الشيخ فهد نايف جابر الصباح اضافة لعدد من المؤسسات والشركات الوطنية للبطولة مشيدا بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات بالبطولة في مختلف المسابقات.
وأسفرت نتائج منافسات البطولة عن فوز فريق (النجوم) بقيادة لاعب منتخب الكويت لكرة السلة للمعاقين عبدالله الخالدي بلقب مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة لفئة الإعاقة الحركية.
وجاءت نتائج مسابقات كرة الطاولة (جلوسا) و(وقوفا) لعدد من فئات الاعاقة عن فوز اللاعبات ريم الجحص وانفال الظفيري ونورة يعقوب لفئة السيدات والفتيات فيما نال اللاعبون منيف فهد وحسن ابراهيم وعبدالله حجي ويعقوب القاسم وفهد الانصاري بلقب مسابقات فئة الرجال والشباب.
وشهدت مسابقات الرماية فوز الرامي عبدالرحمن سالم في مسابقة رماية البندقية هواء 10 أمتار لفئة الاعاقة الحركية فيما فاز الرامي سلمان الماجدي بلقب رماية المسدس لذات الفئة في حين فاز الرامي جراح عسك بلقب منافسة رماية البندقية لفئة المكفوفين.
وفي مسابقة البوشيه للمكفوفين فازت اللاعبة مريم البناي بالمركز الأول لفئة السيدات فيما جاء اللاعب محمد مجبل بالمرتبة الاولى في منافسات فئة الرجال.
وأحرز اللاعب سليمان التميمي اللقب بمسابقة المبارزة لفئة الرجال في حين توجت اللاعبة خلود المطيري بلقب منافسات السيدات لذات المسابقة.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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