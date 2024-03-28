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رئيس (النواب) الأمريكي: إرسال مواد عزل وزير الأمن الداخلي إلى (الشيوخ) أبريل المقبل

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أبلغ رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الخميس زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه سيرسل تهمتي عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الذي يتهمه الجمهوريون بسوء إدارة ملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مجلس الشيوخ في 10 أبريل القادم.
وجاء الإعلان عن موعد إرسال مواد المساءلة في رسالة لجونسون وقع عليها مديرو تحقيق العزل في مجلس النواب بناء على اتهامات بارتكاب الوزير مايوركاس "جرائم كبيرة وجنحا" بما في ذلك "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون وخرق ثقة الجمهور" وفقا لما ذكرته شبكة "سي.إن. إن" الإخبارية الأمريكية.
وحثت الرسالة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ على "تحديد موعد للمحاكمة على وجه السرعة" مؤكدة أهمية الوفاء "بالالتزام الدستوري".
من جانبه امتنع شومر عن الإفصاح عن كيفية تعامله مع مواد المساءلة بمجرد وصولها إلى مجلس الشيوخ واكتفى بانتقاد الاتهامات ووصفها بأنها "زائفة" و"غير مدعومة بالأدلة".
في المقابل قال جونسون في رسالته إن الجمهوريين الداعين لعزل مايوركاس تبنوا "مقاربة منهجية" دفعتهم إلى استنتاج أن الوزير "رفض الامتثال لمتطلبات قوانين الهجرة التي أقرها الكونغرس".
وأشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي "وجه من خلال سلسلة من المذكرات موظفي وزارة الأمن الداخلي لانتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".
وشدد على أنه "كذب مرارا وتكرارا" طوال فترة ولايته على الكونغرس والشعب الأمريكي بشأن حجم الأزمة ودوره فيها.
وأضاف أن أفعال مايوركاس "غير القانونية هي المسؤولة عن الأزمة التاريخية التي دمرت المجتمعات في جميع أنحاء بلادنا من أصغر بلدة حدودية في تكساس إلى مدينة نيويورك".
وصوت مجلس النواب في 13 فبراير الماضي لصالح عزل مايوركاس بفارق ضئيل جدا حيث أيد هذه الخطوة 214 عضوا في حين اعترض عليها 213 آخرون.
وعقد مجلس الشيوخ الأمريكي آخر محاكمة لعزل أحد أعضاء مجلس الوزراء في عام 1876 وبرأ حينها وزير الحرب ويليام بيلناب من تهم بشأن "التجاهل الإجرامي لواجباته واستغلال منصبه الرفيع بشكل متعمد لتحقيق مكاسب خاصة". (النهاية)

ر س ر / ف ا س




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