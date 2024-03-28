رئيس (النواب) الأمريكي: إرسال مواد عزل وزير الأمن الداخلي إلى (الشيوخ) أبريل المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 3 (كونا) -- أبلغ رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الخميس زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه سيرسل تهمتي عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الذي يتهمه الجمهوريون بسوء إدارة ملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مجلس الشيوخ في 10 أبريل القادم.
وجاء الإعلان عن موعد إرسال مواد المساءلة في رسالة لجونسون وقع عليها مديرو تحقيق العزل في مجلس النواب بناء على اتهامات بارتكاب الوزير مايوركاس "جرائم كبيرة وجنحا" بما في ذلك "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون وخرق ثقة الجمهور" وفقا لما ذكرته شبكة "سي.إن. إن" الإخبارية الأمريكية.
وحثت الرسالة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ على "تحديد موعد للمحاكمة على وجه السرعة" مؤكدة أهمية الوفاء "بالالتزام الدستوري".
من جانبه امتنع شومر عن الإفصاح عن كيفية تعامله مع مواد المساءلة بمجرد وصولها إلى مجلس الشيوخ واكتفى بانتقاد الاتهامات ووصفها بأنها "زائفة" و"غير مدعومة بالأدلة".
في المقابل قال جونسون في رسالته إن الجمهوريين الداعين لعزل مايوركاس تبنوا "مقاربة منهجية" دفعتهم إلى استنتاج أن الوزير "رفض الامتثال لمتطلبات قوانين الهجرة التي أقرها الكونغرس".
وأشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي "وجه من خلال سلسلة من المذكرات موظفي وزارة الأمن الداخلي لانتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".
وشدد على أنه "كذب مرارا وتكرارا" طوال فترة ولايته على الكونغرس والشعب الأمريكي بشأن حجم الأزمة ودوره فيها.
وأضاف أن أفعال مايوركاس "غير القانونية هي المسؤولة عن الأزمة التاريخية التي دمرت المجتمعات في جميع أنحاء بلادنا من أصغر بلدة حدودية في تكساس إلى مدينة نيويورك".
وصوت مجلس النواب في 13 فبراير الماضي لصالح عزل مايوركاس بفارق ضئيل جدا حيث أيد هذه الخطوة 214 عضوا في حين اعترض عليها 213 آخرون.
وعقد مجلس الشيوخ الأمريكي آخر محاكمة لعزل أحد أعضاء مجلس الوزراء في عام 1876 وبرأ حينها وزير الحرب ويليام بيلناب من تهم بشأن "التجاهل الإجرامي لواجباته واستغلال منصبه الرفيع بشكل متعمد لتحقيق مكاسب خاصة". (النهاية)
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