محكمة العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي من جديد بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 3 (كونا) -- قضت محكمة العدل الدولية بإجماع قضاتها اليوم الخميس بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بحسب بيان أصدرته المحكمة.
ويأتي الأمر الجديد استجابة لطلب قدمته جنوب إفريقيا أخيرا بعد أن رفعت قضية على الاحتلال في ديسمبر الماضي تتهمه فيها بارتكاب أعمال الإبادة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وفي ضوء تدهور الظروف المعيشية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة ولاسيما تفشي الجوع.
ويحدد الأمر الجديد الإجراءات تجاه المساعدة المطلوبة التي تشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومنتجات ومرافق النظافة والصرف الصحي بالإضافة إلى معدات الرعاية الطبية.
كما أمر القرار الكيان المحتل باعتباره موقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ هذه الخطوات "ولاسيما من خلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة".
وتشدد الإجراءات الإضافية على الكيان الإسرائيلي ضمان عدم ارتكاب قواته "أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية"، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وينطوي ذلك على "منع بأي شكل من الأشكال إيصال المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وقضت المحكمة كذلك بأن يرفع الاحتلال الإسرائيلي تقريرا إلى محكمة العدل الدولية بشأن جميع الإجراءات في غضون شهر واحد. (النهاية)
ح ت ص / ه س ص
MENAFN28032024000071011013ID1108035497
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.