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محكمة العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي من جديد بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 3 (كونا) -- قضت محكمة العدل الدولية بإجماع قضاتها اليوم الخميس بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بحسب بيان أصدرته المحكمة.
ويأتي الأمر الجديد استجابة لطلب قدمته جنوب إفريقيا أخيرا بعد أن رفعت قضية على الاحتلال في ديسمبر الماضي تتهمه فيها بارتكاب أعمال الإبادة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وفي ضوء تدهور الظروف المعيشية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة ولاسيما تفشي الجوع.
ويحدد الأمر الجديد الإجراءات تجاه المساعدة المطلوبة التي تشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومنتجات ومرافق النظافة والصرف الصحي بالإضافة إلى معدات الرعاية الطبية.
كما أمر القرار الكيان المحتل باعتباره موقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ هذه الخطوات "ولاسيما من خلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة".
وتشدد الإجراءات الإضافية على الكيان الإسرائيلي ضمان عدم ارتكاب قواته "أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية"، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وينطوي ذلك على "منع بأي شكل من الأشكال إيصال المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وقضت المحكمة كذلك بأن يرفع الاحتلال الإسرائيلي تقريرا إلى محكمة العدل الدولية بشأن جميع الإجراءات في غضون شهر واحد. (النهاية)

ح ت ص / ه س ص



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