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مسرحية صمت الكويتية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في تونس

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 28 - 3 (كونا) -- شاركت مسرحية "صمت" الكويتية لصاحبها الفنان سليمان البسام اليوم الخميس الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بعرضها على ركن مسرح الفن الرابع بالعاصمة تونس ضمن أعمال الدورة الثانية لتظاهرة "تونس مسارح العالم".
وقال البسام في تصريح صحفي إن "مسرحية صمت" عادت الليلة إلى مسقط رأسها بعد أشهر من الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية حيث حازت ثلاث من الجوائز الرئيسية الخمس للمسابقة.
وأوضح ان "صمت" قد توجت خلال الحفل الختامي لايام قرطاج المسرحية ديسمبر الماضي بالجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل "التانيت الذهبي" فيما فازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل ممثلة عن ذات العمل بالإضافة الى فوز البسام بجائزة أفضل نص.
وأكد أنه نجح في تشكيل جمهور تونسي يتابع أعماله معتبرا أن أيام قرطاج المسرحية محطة أساسية ومهمة له شخصيا ولفرقته "مسرح سبب" ويحرص على تقديم أعماله المسرحية لجمهورها الذواق.
وعن تعاونه مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي قال البسام إنه "تعاون مثمر وجميل يعني لي الكثير وأتمنى أن ينمو خاصة مع بحثنا توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين المسرح الوطني التونسي ومسرح سبب مشيرا إلى أن التعاون انطلق منذ سنوات مع المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي واستمر مع مدير المسرح التونسي الحالي معز مرابط.
وعن بطلة مسرحية "صمت" الفنانة السورية الفرنسية حلا عمران ذكر البسام أنها "فنانة تمتلك قدرات فنية تمثيلية وصوتية لافتة ومهمة" معتبرا تتويجها بجائزة أفضل ممثلة أمر طبيعي ومستحق خاصة وأنه قد سبق وتم تتويجها كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "آي ميديا" خلال الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية عام 2020 وفي مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة عام 2021.
وأوضح البسام أن مسرحية "صمت" تسعى لبناء لغة مسرحية معاصرة ومتجددة عبر تناولها حادث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 "والتداعيات الكارثية لأضخم انفجار غير نووي في التاريخ وما نتج عنه من تهميش للإنسان والمجتمع والبيئة".
وشدد على ان عمله المسرحي شكل من اشكال المقاومة الفنية المبنية على صمت المفكر ولجوئه لادوات غير تقليدية في مواجهة التضليل الاعلامي والعبث السياسي.
وأضاف أن "الكتابة هي المحرك الأساسي في العمل المسرحي" موضحا أن "نص صمت ولد كتساؤلات موجهة للذات حول ماهية وجدوى مشروع المسرح السياسي الملتزم بمواجهة كل هذا التدمير المدروس للأدوات والتفكيك الممنهج للمعاني والهجوم على اللغة كأداة لوصف الواقع الذي نعيش".
وأشار البسام إلى أنه سيعرض مسرحية "صمت" في الكويت بداية من 6 مايو المقبل بالاضافة الى عرض مسرحية "آي ميديا" في مركز اليرموك الثقافي بدار الآثار الإسلامية ثم في المنامة في 9 مايو وفي لبنان ضمن فعاليات مهرجان ربيع بيروت يومي 8 و9 يونيو المقبل وفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته ال 31 خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وتعرض مسرحية "صمت" باللغة العربية مع ترجمة فورية للإنجليزية لمدة ساعة فيما تضم فرقة "سبب" الكويتية الدولية عناصر من الكويت ولبنان ومصر وتونس والأردن وسوريا والعراق وسريلانكا وفرنسا ودول أوربية أخرى. (النهاية)


خ س ج / ه س ص



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