مسرحية صمت الكويتية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في تونس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 28 - 3 (كونا) -- شاركت مسرحية "صمت" الكويتية لصاحبها الفنان سليمان البسام اليوم الخميس الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بعرضها على ركن مسرح الفن الرابع بالعاصمة تونس ضمن أعمال الدورة الثانية لتظاهرة "تونس مسارح العالم".
وقال البسام في تصريح صحفي إن "مسرحية صمت" عادت الليلة إلى مسقط رأسها بعد أشهر من الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية حيث حازت ثلاث من الجوائز الرئيسية الخمس للمسابقة.
وأوضح ان "صمت" قد توجت خلال الحفل الختامي لايام قرطاج المسرحية ديسمبر الماضي بالجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل "التانيت الذهبي" فيما فازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل ممثلة عن ذات العمل بالإضافة الى فوز البسام بجائزة أفضل نص.
وأكد أنه نجح في تشكيل جمهور تونسي يتابع أعماله معتبرا أن أيام قرطاج المسرحية محطة أساسية ومهمة له شخصيا ولفرقته "مسرح سبب" ويحرص على تقديم أعماله المسرحية لجمهورها الذواق.
وعن تعاونه مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي قال البسام إنه "تعاون مثمر وجميل يعني لي الكثير وأتمنى أن ينمو خاصة مع بحثنا توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين المسرح الوطني التونسي ومسرح سبب مشيرا إلى أن التعاون انطلق منذ سنوات مع المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي واستمر مع مدير المسرح التونسي الحالي معز مرابط.
وعن بطلة مسرحية "صمت" الفنانة السورية الفرنسية حلا عمران ذكر البسام أنها "فنانة تمتلك قدرات فنية تمثيلية وصوتية لافتة ومهمة" معتبرا تتويجها بجائزة أفضل ممثلة أمر طبيعي ومستحق خاصة وأنه قد سبق وتم تتويجها كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "آي ميديا" خلال الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية عام 2020 وفي مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة عام 2021.
وأوضح البسام أن مسرحية "صمت" تسعى لبناء لغة مسرحية معاصرة ومتجددة عبر تناولها حادث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 "والتداعيات الكارثية لأضخم انفجار غير نووي في التاريخ وما نتج عنه من تهميش للإنسان والمجتمع والبيئة".
وشدد على ان عمله المسرحي شكل من اشكال المقاومة الفنية المبنية على صمت المفكر ولجوئه لادوات غير تقليدية في مواجهة التضليل الاعلامي والعبث السياسي.
وأضاف أن "الكتابة هي المحرك الأساسي في العمل المسرحي" موضحا أن "نص صمت ولد كتساؤلات موجهة للذات حول ماهية وجدوى مشروع المسرح السياسي الملتزم بمواجهة كل هذا التدمير المدروس للأدوات والتفكيك الممنهج للمعاني والهجوم على اللغة كأداة لوصف الواقع الذي نعيش".
وأشار البسام إلى أنه سيعرض مسرحية "صمت" في الكويت بداية من 6 مايو المقبل بالاضافة الى عرض مسرحية "آي ميديا" في مركز اليرموك الثقافي بدار الآثار الإسلامية ثم في المنامة في 9 مايو وفي لبنان ضمن فعاليات مهرجان ربيع بيروت يومي 8 و9 يونيو المقبل وفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته ال 31 خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وتعرض مسرحية "صمت" باللغة العربية مع ترجمة فورية للإنجليزية لمدة ساعة فيما تضم فرقة "سبب" الكويتية الدولية عناصر من الكويت ولبنان ومصر وتونس والأردن وسوريا والعراق وسريلانكا وفرنسا ودول أوربية أخرى. (النهاية)
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