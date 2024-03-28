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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143493 بروكسل - محكمة العدل الدولية تقضي بإجماع الآراء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع للمحكمة تقريرا بالاجراءات التي اتخذها لتنفيذ هذا الحكم في غضون شهر.




3143497 واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد أنها تتفق إلى حد كبير مع الاستنتاج العام الذي بنت عليه محكمة العدل الدولية حكمها الجديد بالزام الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



3143475 الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يعلن رؤية دول المجلس للأمن الإقليمي التي تقوم على دعم استقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.





3143443 عمان - سفير الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة مليوني دولار أمريكي.




3143471 الكويت - دار السبائك الكويتية تقول في تقرير لها إن الذهب تجاوز اليوم 2225 دولارا أمريكيا للأونصة وهو أعلى مستوى على الاطلاق.



3143446 لندن - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى "غريت أورموند ستريت" لعلاج الأطفال في العاصمة البريطانية لندن تهدف إلى تبادل الخبرات وتقليل أعداد المرضى المبتعثين الى الخارج واستقطاب الكوادر العالمية الى الكويت وإتاحة فرص تعاون وتدريب الكوادر الطبية في الكويت.


3143489 الكويت - اختتام البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين التي نظمها النادي الكويتي للمعاقين في مقره وتضمنت مسابقات في عدد من الألعاب الرياضية وسط مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات النادي وعدد من الأندية الأخرى للمعاقين. (النهاية)

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