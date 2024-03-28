موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143493 بروكسل - محكمة العدل الدولية تقضي بإجماع الآراء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع للمحكمة تقريرا بالاجراءات التي اتخذها لتنفيذ هذا الحكم في غضون شهر.
3143497 واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد أنها تتفق إلى حد كبير مع الاستنتاج العام الذي بنت عليه محكمة العدل الدولية حكمها الجديد بالزام الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
3143475 الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يعلن رؤية دول المجلس للأمن الإقليمي التي تقوم على دعم استقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
3143443 عمان - سفير الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة مليوني دولار أمريكي.
3143471 الكويت - دار السبائك الكويتية تقول في تقرير لها إن الذهب تجاوز اليوم 2225 دولارا أمريكيا للأونصة وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
3143446 لندن - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى "غريت أورموند ستريت" لعلاج الأطفال في العاصمة البريطانية لندن تهدف إلى تبادل الخبرات وتقليل أعداد المرضى المبتعثين الى الخارج واستقطاب الكوادر العالمية الى الكويت وإتاحة فرص تعاون وتدريب الكوادر الطبية في الكويت.
3143489 الكويت - اختتام البطولة الرمضانية السنوية لألعاب المعاقين التي نظمها النادي الكويتي للمعاقين في مقره وتضمنت مسابقات في عدد من الألعاب الرياضية وسط مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات النادي وعدد من الأندية الأخرى للمعاقين. (النهاية)
ه س ص
MENAFN28032024000071011013ID1108035494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.