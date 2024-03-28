لجنة بالكونغرس تدعو الرئيس بايدن للإدلاء بشهادته في إطار مساعي المساءلة البرلمانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- دعا رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي الجمهوري جيمس كومر مساء الخميس الرئيس جو بايدن إلى الإدلاء بشهادة علنية أمام اللجنة منتصف الشهر المقبل في إطار تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد بايدن.
وقال كومر في رسالة إلى الرئيس "أدعوك للمشاركة في جلسة استماع علنية ستتاح لك فيها الفرصة لتشرح تحت القسم مدى اهتمامك بمصادر دخل عائلتك والوسائل التي استخدمتها لتوليد ذلك الدخل".
ويجري مجلس النواب تحقيقا للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
ويتهم الجمهوريون الرئيس الحالي بأنه "كذب مرارا وتكرارا بشأن المعاملات التجارية لعائلته" لكن بايدن سبق أن نفى بشكل قاطع وجود أي صلات له مع المعاملات التجارية لعائلته.
وتعود آخر مرة أدلى بها رئيس أمريكي بشهادة أمام إحدى لجان الكونغرس إلى حوالي نصف قرن. وسبق أن استدعى الكونغرس ثلاثة رؤساء للإدلاء بشهادات في المؤسسة التشريعية.
وفي الـ 12 من سبتمبر الماضي أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل بايدن من منصبه مشيرا إلى أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب". (النهاية)
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