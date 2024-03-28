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لجنة بالكونغرس تدعو الرئيس بايدن للإدلاء بشهادته في إطار مساعي المساءلة البرلمانية

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- دعا رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي الجمهوري جيمس كومر مساء الخميس الرئيس جو بايدن إلى الإدلاء بشهادة علنية أمام اللجنة منتصف الشهر المقبل في إطار تحقيق المحاكمة البرلمانية الذي يجريه المجلس ضد بايدن.
وقال كومر في رسالة إلى الرئيس "أدعوك للمشاركة في جلسة استماع علنية ستتاح لك فيها الفرصة لتشرح تحت القسم مدى اهتمامك بمصادر دخل عائلتك والوسائل التي استخدمتها لتوليد ذلك الدخل".
ويجري مجلس النواب تحقيقا للبحث في اتهامات للرئيس باستغلال منصبه لمكاسب عائلية ولوجود صلات مزعومة بين بايدن والمعاملات التجارية الخاصة لابنه هانتر.
ويتهم الجمهوريون الرئيس الحالي بأنه "كذب مرارا وتكرارا بشأن المعاملات التجارية لعائلته" لكن بايدن سبق أن نفى بشكل قاطع وجود أي صلات له مع المعاملات التجارية لعائلته.
وتعود آخر مرة أدلى بها رئيس أمريكي بشهادة أمام إحدى لجان الكونغرس إلى حوالي نصف قرن. وسبق أن استدعى الكونغرس ثلاثة رؤساء للإدلاء بشهادات في المؤسسة التشريعية.
وفي الـ 12 من سبتمبر الماضي أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل بايدن من منصبه مشيرا إلى أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب". (النهاية)

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