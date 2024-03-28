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الولايات المتحدة: لا نريد حربا في لبنان ولا أن نراها تحدث

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- قال البيت الأبيض مساء الخميس إن الولايات المتحدة لا تؤيد شن حرب في لبنان وأنها تراقب عن كثب الأعمال العدائية عند الخط الأزرق بين المقاومة والاحتلال عبر الحدود.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي "نراقب عن كثب الأعمال العدائية على الخط الأزرق" مضيفا "سنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي" وذلك غداة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث بلدات في جنوب لبنان أسفر عن مقتل مدنيين معظمهم من المسعفين.
وتابع "نحن لا نؤيد شن حرب في لبنان" مضيفا "لا نريد أن نرى ذلك يحدث.كنا واضحين للغاية بشأن ذلك منذ البداية" مشددا على أن "استعادة الهدوء على طول تلك الحدود تظل أولوية قصوى للرئيس بايدن ويجب أن تكون ذات أهمية قصوى لكل من لبنان وإسرائيل".
كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد أصدرت أمس الخميس بيانا دعت فيه إلى "الوقف الفوري للتصعيد" على الخط الأزرق.
وحثت "جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء عملية هادفة إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي مستدام" معربة عن استعدادها لدعم "هذه العملية بأي طريقة ممكنة بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.
من جانبه عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا عن "الانزعاج الشديد" إزاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا صحيا في قرية الهبارية الحدودية بجنوب لبنان مما أدى إلى استشهاد 11 مدني من ضمنهم 10 مسعفين. (النهاية)

رس ر / ه س ص



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