الولايات المتحدة: لا نريد حربا في لبنان ولا أن نراها تحدث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- قال البيت الأبيض مساء الخميس إن الولايات المتحدة لا تؤيد شن حرب في لبنان وأنها تراقب عن كثب الأعمال العدائية عند الخط الأزرق بين المقاومة والاحتلال عبر الحدود.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي "نراقب عن كثب الأعمال العدائية على الخط الأزرق" مضيفا "سنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي" وذلك غداة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث بلدات في جنوب لبنان أسفر عن مقتل مدنيين معظمهم من المسعفين.
وتابع "نحن لا نؤيد شن حرب في لبنان" مضيفا "لا نريد أن نرى ذلك يحدث.كنا واضحين للغاية بشأن ذلك منذ البداية" مشددا على أن "استعادة الهدوء على طول تلك الحدود تظل أولوية قصوى للرئيس بايدن ويجب أن تكون ذات أهمية قصوى لكل من لبنان وإسرائيل".
كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد أصدرت أمس الخميس بيانا دعت فيه إلى "الوقف الفوري للتصعيد" على الخط الأزرق.
وحثت "جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء عملية هادفة إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي مستدام" معربة عن استعدادها لدعم "هذه العملية بأي طريقة ممكنة بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.
من جانبه عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا عن "الانزعاج الشديد" إزاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا صحيا في قرية الهبارية الحدودية بجنوب لبنان مما أدى إلى استشهاد 11 مدني من ضمنهم 10 مسعفين. (النهاية)
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