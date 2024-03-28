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الرئيس السنغالي يستقبل الرئيس المنتخب باسيرة ديوماي فاي

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 29 - 3 (كونا) -- استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الخميس الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي الفائز بانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد الماضي.
وقالت وكالة الانباء السنغالية إن الجانبين ناقشا ملفات وقضاياالدولة الكبرى ومراسم أداء اليمين الدستورية وتسليم السلطة.
وأول من أمس الأربعاء اعلنت لجنة احصاءالاصوات حصولديوماي فاي على نسبة 28ر54 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين فيما حصل أقرب منافسيه مرشح التحالف الحاكم امادو با على 79ر35 بالمئة .(النهاية)

م ر ي / ه س ص



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