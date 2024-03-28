الرئيس السنغالي يستقبل الرئيس المنتخب باسيرة ديوماي فاي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 29 - 3 (كونا) -- استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الخميس الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي الفائز بانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد الماضي.
وقالت وكالة الانباء السنغالية إن الجانبين ناقشا ملفات وقضاياالدولة الكبرى ومراسم أداء اليمين الدستورية وتسليم السلطة.
وأول من أمس الأربعاء اعلنت لجنة احصاءالاصوات حصولديوماي فاي على نسبة 28ر54 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين فيما حصل أقرب منافسيه مرشح التحالف الحاكم امادو با على 79ر35 بالمئة .(النهاية)
م ر ي / ه س ص
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