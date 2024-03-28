Friday, 29 March 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر: إجلاء 45 طفلا من الجرحى الفلسطينيين عبر مطار القاهرة لعلاجهم

3/28/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 29 ـ 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر أنها أجلت مساء الخميس 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحي إضافة إلى مرافقيهم من مطار القاهرة بمصر على متن طائرتين عسكريتين جزائريتين لعلاجهم في الجزائر.
وذكر التلفزيون الجزائري أن إجلاء هؤلاء الجرحى يدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للتكفل بـ 450 طفلا فلسطينيا مصابا لتلقي العلاج من جروح وآثار القصف الإسرائيلي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أنه " تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني التي ستتبع بعمليات إجلاء لاحقة".
وتابع أن " الجزائر تواصل بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرفها هذه العملية وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر" (النهاية)

م ر / ه س ص



MENAFN28032024000071011013ID1108035490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث