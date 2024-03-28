الجزائر: إجلاء 45 طفلا من الجرحى الفلسطينيين عبر مطار القاهرة لعلاجهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 29 ـ 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر أنها أجلت مساء الخميس 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحي إضافة إلى مرافقيهم من مطار القاهرة بمصر على متن طائرتين عسكريتين جزائريتين لعلاجهم في الجزائر.
وذكر التلفزيون الجزائري أن إجلاء هؤلاء الجرحى يدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للتكفل بـ 450 طفلا فلسطينيا مصابا لتلقي العلاج من جروح وآثار القصف الإسرائيلي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أنه " تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني التي ستتبع بعمليات إجلاء لاحقة".
وتابع أن " الجزائر تواصل بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرفها هذه العملية وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر" (النهاية)
م ر / ه س ص
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