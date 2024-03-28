الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 29 آذار (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.
كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
--(بترا)
ص خ/م ق/ع ط
29/03/2024 00:22:17
MENAFN28032024000117011021ID1108035489
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