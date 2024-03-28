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اليرموك تنظم ورشة حول المواطنة الرقمية

3/28/2024 11:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 28 آذار (بترا)- نظمت جامعة اليرموك اليوم الخميس ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "المواطنة الرقمية" وذلك ضمن التدريبات المُتضمّنة في المُبادرة التي أطلقها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة بعنوان "يلا نتطوّع يلا ندرّب".
وتناولت الورشة، أبرز مفاهيم المواطنة الرقمية، والقواعد والضوابط والمعايير المُرتبطة بالاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا، بهدف توجيه المُشاركين إلى منافع التقنيات الحديثة، وسُبل الحماية من أخطارها، وطُرق التعامل الذكي مع تكنولوجيا الاتصال والتواصُل.
وناقشت الورشة التي قدمتها عضو هيئة التدريس في كلية الاعلام ومديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتورة نوزت أبو العسل، سُبل نشر ثقافة المواطنة الرقمية في المُجتمع، لتنمية مُجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني، كما تطرّقت المُدرّبة من خلال نقاشات مُركزة مع المُشاركين إلى أهمية نشر ثقافة المواطنة الرقمية التي يجب إنمائها وتعزيزيها فردياً ومُجتمعياً كونها تمثل قيم وسلوكيات وعادات تَظهر في تعامُلات الأشخاص وأفعالهم في العالم الافتراضي.
بدورها، ثمنت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن جهود الأكاديميات في جامعة اليرموك اللواتي أسهمن في إنجاح مبادرة "يلا نتطوع،،،يلا نتدرب"، مؤكدة أهمية المشاركة في العمل التطوعي على اختلاف أشكاله مما يسهم في تنمية المجتمع وتطويره.
وحضر فعاليات الورشة عدد من أعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية في الجامعة، وجمع من طلبتها من مختلف التخصصات.
--(بترا)
ا.ح/م ق/ ع ط
29/03/2024 00:03:29

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