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بوركينا فاسو تمدد التعبئة العامة لمكافحة الإرهاب عاما واحدا

3/28/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتزم بوركينا فاسو، التي يحكمها نظام عسكري منذ العام 2022، تمديد «التعبئة العامة» لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات المسلحة، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أمس.
وأوضح نص الوثيقة «أعلنت حكومة بوركينا فاسو، نظرا للوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسوما بالتعبئة العامة» لمدة سنة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 أبريل 2023.
وقد تقرر «تمديد» المرسوم لمدة عام «من أجل تعزيز الإنجازات ومواصلة الحرب ضد الإرهاب في بلادنا».
وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح «بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية».
وينص مرسوم 2023 الذي وقعه النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022، على أنه بالإضافة إلى أفراد قوات الدفاع والأمن، النشطين أو غير النشطين، ستتم دعوة «الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية»، إلى «التجنيد وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة».
فضلا عن ذلك، تم التأكيد في إحدى البنود الأربعة عشرة من المرسوم على أنه «يمكن للسكان أيضا تنظيم أنفسهم، تحت إشراف قوات الدفاع والأمن للدفاع عن مناطقهم ضد جميع أشكال التهديدات، وخاصة الجماعات الإرهابية».
كما نص على أن «الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تكفلها القوانين والأنظمة يجوز في بعض الحالات تقييدها».
وتم مؤخرا اعتقال أو اختطاف العديد من الشخصيات البوركينابية التي عبرت عن رأي مخالف للنظام.

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