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استبعاد رئيس جنوب أفريقيا السابق من الانتخابات العامة المقررة في مايو

3/28/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب افريقيا أمس استبعاد الرئيس السابق جايكوب زوما (2009-2018) من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 مايو.
وقال رئيس اللجنة موسوتو موبيا «بالنسبة للرئيس السابق زوما، تلقينا اعتراضا تم قبوله»، دون أن يحدد أسباب الاستبعاد القابل للاستئناف حتى 2 أبريل.
وأوضح «تم إبلاغ الحزب الذي رشحه وكذلك المعترضين».
وسيتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع خلال شهرين لتجديد البرلمان الذي سيختار بعد ذلك الرئيس.
وكان زوما (81 عاما) وهو من ركائز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تولى السلطة لثلاثين عاما، أحدث مفاجأة في ديسمبر بإعلانه دعمه للحزب الراديكالي الصغير «أومكونتو وي سيزوي» الذي تأسس مؤخرا.
كان هذا الإعلان بمنزلة ضربة لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي بحسب استطلاعات الرأي، فقد زخمه بعد فضائح فساد متعددة والمشهد الاجتماعي والاقتصادي القاتم. ومن الممكن أن يخسر للمرة الأولى أغلبيته البرلمانية، وبالتالي سيضطر إلى تشكيل حكومة ائتلاف.
وفقا لأحدث استطلاعات الرأي يتوقع فوز حزب المؤتمر الوطني الافريقي بما يزيد عن 40% من الأصوات في مايو مقابل 27% لحزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديموقراطي و13% لحزب «أومكونتو وي سيزوي».

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