استبعاد رئيس جنوب أفريقيا السابق من الانتخابات العامة المقررة في مايو

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب افريقيا أمس استبعاد الرئيس السابق جايكوب زوما (2009-2018) من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 مايو.
وقال رئيس اللجنة موسوتو موبيا «بالنسبة للرئيس السابق زوما، تلقينا اعتراضا تم قبوله»، دون أن يحدد أسباب الاستبعاد القابل للاستئناف حتى 2 أبريل.
وأوضح «تم إبلاغ الحزب الذي رشحه وكذلك المعترضين».
وسيتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع خلال شهرين لتجديد البرلمان الذي سيختار بعد ذلك الرئيس.
وكان زوما (81 عاما) وهو من ركائز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تولى السلطة لثلاثين عاما، أحدث مفاجأة في ديسمبر بإعلانه دعمه للحزب الراديكالي الصغير «أومكونتو وي سيزوي» الذي تأسس مؤخرا.
كان هذا الإعلان بمنزلة ضربة لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي بحسب استطلاعات الرأي، فقد زخمه بعد فضائح فساد متعددة والمشهد الاجتماعي والاقتصادي القاتم. ومن الممكن أن يخسر للمرة الأولى أغلبيته البرلمانية، وبالتالي سيضطر إلى تشكيل حكومة ائتلاف.
وفقا لأحدث استطلاعات الرأي يتوقع فوز حزب المؤتمر الوطني الافريقي بما يزيد عن 40% من الأصوات في مايو مقابل 27% لحزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديموقراطي و13% لحزب «أومكونتو وي سيزوي».
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