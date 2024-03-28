الأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي في هايتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) حذرت الأمم المتحدة أمس من أن الوضع «كارثي» في هايتي التي تعمها الفوضى، حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة، منددة باستمرار وصول أسلحة إلى البلاد.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقدمة تقرير جديد «من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لاتزال الأسلحة تتدفق. أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية».
وجاء في التقرير «قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي، يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية».
وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الجاري، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري.
وقدم هنري، الذي لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس، وقد تعهد المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يفترض ان يتسلم مقاليد السلطة في البلاد، أمس الأول بإعادة «النظام العام والديموقراطية».
وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن «الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة، بالإضافة إلى المستويات المتزايدة من عنف العصابات، أدى إلى تآكل سيادة القانون وتقويض مؤسسات الدولة.. التي أصبحت على شفير الانهيار».
وبحسب تقرير الأمم المتحدة ارتفع عدد القتلى والجرحى بسبب عنف العصابات بشكل ملحوظ في عام 2023 مع سقوط 4451 قتيلا و1668 جريحا، وارتفع عدد الضحايا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث قتل 1554 شخصا وأصيب 826 حتى 22 مارس.
وأشارت المفوضية السامية إلى أنه على الرغم من حظر الأسلحة، فإن «الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة عبر الحدود السهلة الاختراق قد وفر للعصابات سلسلة إمداد موثوقة»، بحيث باتت «تحظى في كثير من الأحيان بقوة نيران متفوقة على قوة الشرطة الوطنية الهايتية».
وأكدت على أهمية نشر بعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن عاجلا من أجل مساعدة الشرطة الوطنية على الحد من العنف وبسط سيادة القانون.
وشدد تورك على أنه «من الضروري أن تقوم البعثة بدمج حقوق الإنسان بشكل فعال في إدارة عملياتها».
وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تتشكل «فرق الدفاع الذاتي» وتتولى تطبيق القانون بنفسها، وفق التقرير.
MENAFN28032024000130011022ID1108035450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.