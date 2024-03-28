Friday, 29 March 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي في هايتي

3/28/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت الأمم المتحدة أمس من أن الوضع «كارثي» في هايتي التي تعمها الفوضى، حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة، منددة باستمرار وصول أسلحة إلى البلاد.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقدمة تقرير جديد «من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لاتزال الأسلحة تتدفق. أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية».
وجاء في التقرير «قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي، يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية».
وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الجاري، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري.
وقدم هنري، الذي لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس، وقد تعهد المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يفترض ان يتسلم مقاليد السلطة في البلاد، أمس الأول بإعادة «النظام العام والديموقراطية».
وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن «الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة، بالإضافة إلى المستويات المتزايدة من عنف العصابات، أدى إلى تآكل سيادة القانون وتقويض مؤسسات الدولة.. التي أصبحت على شفير الانهيار».
وبحسب تقرير الأمم المتحدة ارتفع عدد القتلى والجرحى بسبب عنف العصابات بشكل ملحوظ في عام 2023 مع سقوط 4451 قتيلا و1668 جريحا، وارتفع عدد الضحايا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث قتل 1554 شخصا وأصيب 826 حتى 22 مارس.
وأشارت المفوضية السامية إلى أنه على الرغم من حظر الأسلحة، فإن «الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة عبر الحدود السهلة الاختراق قد وفر للعصابات سلسلة إمداد موثوقة»، بحيث باتت «تحظى في كثير من الأحيان بقوة نيران متفوقة على قوة الشرطة الوطنية الهايتية».
وأكدت على أهمية نشر بعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن عاجلا من أجل مساعدة الشرطة الوطنية على الحد من العنف وبسط سيادة القانون.
وشدد تورك على أنه «من الضروري أن تقوم البعثة بدمج حقوق الإنسان بشكل فعال في إدارة عملياتها».
وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تتشكل «فرق الدفاع الذاتي» وتتولى تطبيق القانون بنفسها، وفق التقرير.

MENAFN28032024000130011022ID1108035450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث