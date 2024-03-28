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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بـ ضمان مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة

3/28/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمرت محكمة العدل الدولية أمس إسرائيل بـ «ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة» لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت».
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «على إسرائيل.. اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير.. ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية (لغزة) التي هي بأمس الحاجة إليها».
وأضافت أن «الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل.. المجاعة وقعت».
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي نفته إسرائيل.
وقالت بريتوريا إن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية للعام 1948، مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار.
وأمرت المحكمة إسرائيل في حكم صدر في منتصف يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
كذلك، قضت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني اليائس هناك.
وتابعت جنوب أفريقيا ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عبر المطالبة باتخاذ إجراءات جديدة بعد بضعة أسابيع، مشيرة إلى تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن هجوم على مدينة رفح، غير أن المحكمة رفضت فرض إجراءات إضافية.
ولم تتوقف بريتوريا عند هذا الحد، إذ طالبت المحكمة هذه المرة بفرض إجراءات طارئة «لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت من الجوع».
وقالت إسرائيل في دفاعها إن جنوب أفريقيا «متورطة في استغلال تعسفي لإجراءات المحكمة».
لكن قضاة محكمة العدل الدولية قالوا أمس إن الأحكام الصادرة في منتصف يناير «لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن التغييرات في الوضع.. مما يبرر تعديل هذه الإجراءات».

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