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ڤيتو روسي ضد تجديد تفويض خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

3/28/2024 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرقلت روسيا أمس تجديد تفويض خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، المتعلق برنامجها النووي.
منذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تعزيزها عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
في هذا الإطار، استخدمت روسيا أمس حق النقض (ڤيتو) ضد قرار يهدف إلى التمديد لعام للجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات، وتعتبر تقاريرها مرجعا في الملف.
وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلا «تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة».
وأوضح أن «روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات»، وشدد على أنه «إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية»، منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
في تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس، أكدت لجنة الخبراء مرة أخرى أن كوريا الشمالية واصلت «الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن»، لاسيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ الباليستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشار أيضا إلى أنه بدأ التحقيق في «المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة وذخائر تقليدية» في انتهاك للعقوبات ولاسيما إلى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقبل التصويت مباشرة، أكدت 10 دول أعضاء في المجلس في إعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوڤينيا والإكوادور وسويسرا) انه «في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين، فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى».
وحصل مشروع القرار الأميركي على دعم 13 صوتا من أصل 15 صوتا بمجلس الأمن، وصوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.
وكان من المقرر أن يمدد مشروع القرار تفويض فريق الخبراء حتى 30 أبريل 2025.

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