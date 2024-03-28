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الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

3/28/2024 11:29:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وقال مصطفى على الإثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة»، وأضاف «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».
اختير مصطفى ـ وهو خبير اقتصاد مستقل ـ لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الاميركية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وعقب إعلان المصادقة على تشكيلة الحكومة الفلسطينية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي «سننتظر أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية والبعيدة المدى».
وأكد كيربي أيضا على الدور المهم الذي ستلعبه «السلطة الفلسطينية المتجددة» «للمساعدة في تهيئة الظروف لإرساء استقرار في الضفة الغربية وغزة».
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وتضم الحكومة الجديدة، 23 حقيبة وزارية واحتفظ مصطفى بحقيبة الخارجية والمغتربين، فيما بقي وزير الداخلية في الحكومة السابقة زياد هب الريح في منصبه.
كما ضمت نحو 8 وزراء من قطاع غزة و3 وزيرات وجرى استحداث وزارات جديدة من بينها الصناعة وشؤون الإغاثة.
وجاءت تشكيلة الحكومة على النحو التالي:
٭ رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى.
٭ وزير العدل شرحبيل الزعيم.
٭ وزير الداخلية زياد هب الريح.
٭ وزير المالية عمر البيطار.
٭ وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت.
٭ وزير الحكم المحلي سامي حجاوي.
٭ وزير الصحة ماجد أبو رمضان.
٭ وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم.
٭ وزير العمل إيناس دحادحة.
٭ وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم.
٭ وزير الصناعة عرفات عصفور.
٭ وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور.
٭ وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبدالرازق نتشة.
٭ وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو.
٭ وزير التنمية الاجتماعية سماح حمد.
٭ وزير الزراعة رزق سليمية.
٭ وزير السياحة والآثار هاني الحايك.
٭ وزير شؤون القدس أشرف الأعور.
٭ وزير الثقافة عماد حمدان.
٭ وزير النقل والمواصلات طارق زعرب.
٭ وزير المرأة منى الخليلي.
٭ وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان.
٭ وزير دولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.

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