الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

(MENAFN
- Al-Anbaa) صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وقال مصطفى على الإثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة»، وأضاف «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».
اختير مصطفى ـ وهو خبير اقتصاد مستقل ـ لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الاميركية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وعقب إعلان المصادقة على تشكيلة الحكومة الفلسطينية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي «سننتظر أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية والبعيدة المدى».
وأكد كيربي أيضا على الدور المهم الذي ستلعبه «السلطة الفلسطينية المتجددة» «للمساعدة في تهيئة الظروف لإرساء استقرار في الضفة الغربية وغزة».
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وتضم الحكومة الجديدة، 23 حقيبة وزارية واحتفظ مصطفى بحقيبة الخارجية والمغتربين، فيما بقي وزير الداخلية في الحكومة السابقة زياد هب الريح في منصبه.
كما ضمت نحو 8 وزراء من قطاع غزة و3 وزيرات وجرى استحداث وزارات جديدة من بينها الصناعة وشؤون الإغاثة.
وجاءت تشكيلة الحكومة على النحو التالي:
٭ رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى.
٭ وزير العدل شرحبيل الزعيم.
٭ وزير الداخلية زياد هب الريح.
٭ وزير المالية عمر البيطار.
٭ وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت.
٭ وزير الحكم المحلي سامي حجاوي.
٭ وزير الصحة ماجد أبو رمضان.
٭ وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم.
٭ وزير العمل إيناس دحادحة.
٭ وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم.
٭ وزير الصناعة عرفات عصفور.
٭ وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور.
٭ وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبدالرازق نتشة.
٭ وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو.
٭ وزير التنمية الاجتماعية سماح حمد.
٭ وزير الزراعة رزق سليمية.
٭ وزير السياحة والآثار هاني الحايك.
٭ وزير شؤون القدس أشرف الأعور.
٭ وزير الثقافة عماد حمدان.
٭ وزير النقل والمواصلات طارق زعرب.
٭ وزير المرأة منى الخليلي.
٭ وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان.
٭ وزير دولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.
MENAFN28032024000130011022ID1108035447