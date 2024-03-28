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فرستابن على رأس قائمة اختيارات مرسيدس بديلا لهاميلتون

3/28/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيكون الهولندي ماكس فرستابن على رأس قائمة اختيارات فريق مرسيدس للبدائل المحتملة للبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، وذلك في مطلع العام 2025 إذا كان ذلك متاحا، وفقا لما أعلنه رئيس الفريق توتو فولف.
ويرتبط بطل العالم ثلاث مرات بعقد مع فريق رد بول حتى العام 2028، لكن مستقبله في الفريق يخيم عليه انهيار العلاقة بين والده يوس ومدير الفريق كريستيان هورنر.
وسيخسر فريق مرسيدس جهود سائقه هاميلتون في نهاية الموسم الحالي لصالح فيراري، مع فقدان كارلوس ساينز الفائز بجائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد مقعده.
وقال فولف لشبكة (فوكس سبورتس) أستراليا بمقابلة في ملبورن: "لدينا مكان شاغر، وهو الوحيد المتبقي في الفرق الكبرى، لكن إذا ما قرر ماكس رحيله عن رد بول، فلن يكون المكان شاغرا معنا بعد الآن".
وخلال المقابلة التي أجريت بعد التجارب التأهيلية، لم يتم بثها على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولكن التعليقات القوية التي أدلى بها لفتت الانتباه لاحقا.
وعندما سئل عما إذا كان فرستابن سيكون الاختيار الأول، أجاب فولف: "نعم، أرى المستويات التي يقدمها ولكنني لا أريد استبعاد آخرين أيضا".
وحاول فولف التعاقد مع فرستابن عندما كان مراهقا قبل انضمامه إلى رد بول، لكن فولف لم يتمكن من تقديم مقعد له في فورمولا 1 على الفور.
وقال النمساوي: "إنه كانت تربطه علاقة جيدة مع يوس فرستابن وقد التقيا في ذلك الوقت في "فيينا" لمناقشة الاحتمالات المستقبلية، لكن السائق كان يملك بالفعل عرضا من رد بول في تلك المرحلة".
وقال عند سؤاله عما إذا كان التوقيع مع فرستابن يضع حدا لكل هذا: "هو نوع من العلاقات التي يجب أن تحدث في مرحلة معينة، لكننا لا نعرف متى".
إلى ذلك، أجرى سباستيان فيتيل بطل العالم 4 مرات لسباقات فورمولا 1، تجارب بسيارة بورش، في إسبانيا، في إطار استعداد الشركة الألمانية للسيارات للمشاركة في سباق لومان.
وأكمل الألماني فيتيل 118 لفة لمسافة 581 كيلومترا في حلبة أراجون، حيث قال فيتيل عقب هذه التجربة: "لقد كانت ممتعة للغاية، وكانت أيضا تجربة مختلفة للحفاظ على إيقاعي وأنا أقود سيارة بسقف فوق رأسي وبإطارات عالية وثقيلة".
وتردد بقوة أن فيتيل قد يشارك في السباق الفرنسي الشهير العام الحالي وسيعود إلى سباقات فورمولا 1 في وقت لاحق مع استحواذ شركة أودي الألمانية على ساوبر، حيث غادر سباستيان فيتيل عالم سباقات فورمولا 1 في العام 2022 بعد السباق مع فريق أستون مارتن، ولا توجد خطط واضحة للسائق الألماني وبورش بعد هذه الاختبارات، بينما قال فيتيل في وقت سابق: "سنرى ما سيحدث بعد ذلك، في الوقت الحالي لا توجد خطط للمستقبل". -(وكالات)

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