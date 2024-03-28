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دورانت يقود صنز لفوز جديد على ناجتس

3/28/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل فينيكس صنز تفوقه على مضيفه دينفر ناجتس في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه)، حيث فاز صنز على ناجتس بنتيجة (104-97)، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، محققا انتصاره الثاني على حامل لقب المسابقة، الشهر الحالي.
وتقمص كيفن دورانت دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 30 نقطة لمصلحة صنز، إضافة إلى قيامه بـ13 متابعة تحت السلة و5 تصديات خلال المباراة، ويأتي هذا الفوز ليستعيد صنز اتزانه سريعا، عقب تلقيه خسارة مباغتة أمام مضيفه سان أنطونيو سبيرز يوم الإثنين الماضي في المرحلة الماضية للبطولة.
وعانى ناجتس، متصدر القسم الغربي في المسابقة، من غياب نجمه جمال موراي للمباراة الثالثة على التوالي، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.
وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة، لمصلحة ناجتس في اللقاء، إضافة إلى قيامه بتسع متابعات و10 تمريرات حاسمة، رغم معاناته من آلام في أسفل الظهر والفخذ الأيسر.
وخسر ناجتس للمرة الثالثة فقط في آخر 18 مباراة بالبطولة، حيث جاءت اثنتين منها على أرضه أمام صنز، الذي انتصر (117-107) بعد اللجوء للوقت الإضافي على صالة (بول أرينا) في الخامس من آذار (مارس) الحالي.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز شارلوت هورنيتس على ضيفه كليفلاند كافالييرز (118-111)، وجوردن ستيت وواريورز على مضيفه أورلاندو ماجيك (101-93)، وبروكلين نتس على مضيفه واشنطن ويزاردز (122-119) بعد الوقت الإضافي، ونيويورك نيكس على مضيفه تورنتو رابتورز (145-101)، ولوس أنجليس كليبرز على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (108-107).
كما تغلب أتلانتا هوكس على ضيفه بورتلاند ترابل بليزرز (120-106)، ومينيسوتا تمبرولفز على ديترويت بيستونز (106-91)، وشيكاغو بولز على إنديانا بيسرز (125-99)، ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه ممفيس جريزليس (136-124)، وهيوستن روكتس على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر (132-126) بعد وقت إضافي، وسان أنطونيو سبيرز على مضيفه يوتا جاز (118-111). -(وكالات)

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