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تفوق كاسح لغوارديولا على أرتيتا في صراع الأستاذ والتلميذ

3/28/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن - يشهد ملعب "الاتحاد" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال عند الساعة 6:30 من مساء يوم بعد غد، في قمة مباريات المرحلة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وربما تلعب تلك المواجهة دورا في تحديد صراع المنافسة على لقب البطولة العريقة في الموسم الحالي، حيث يتصدر آرسنال ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وسيكون ليفربول، صاحب المركز الثاني بـ64 نقطة، مترقبا لما ستسفر عنه نتيجة هذا اللقاء، حيث يأمل في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020.
وتعيد المواجهة بين سيتي وآرسنال الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب "السماوي"، ومواطنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ"المدفعجية".
ويعرف الثنائي بعضهما البعض جيدا، حيث كان أرتيتا جزءا أساسيا من طاقم تدريب غوارديولا في مانشستر سيتي بين صيف العام 2016 وكانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 قبل تولي تدريب آرسنال.
وخلال فترة ولاية غوارديولا وأرتيتا، أصبح سيتي وآرسنال منافسين مألوفين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتحمل تلك المواجهة الرقم 9 بين الطرفين في الدوري الإنجليزي منذ أن انتقل أرتيتا إلى ملعب "الإمارات"، كما التقى الفريقان مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومرة واحدة في كل من: كأس الرابطة ودرع الاتحاد الإنجليزي.
وفي المواجهات الثماني السابقة التي جمعت سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن تحت قيادة غوارديولا وأرتيتا، فاز أبناء مدينة مانشستر في 7 لقاءات، مقابل فوز وحيد للفريق اللندني.
وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، الضوء على المواجهات الثماني التي جمعت بين غوارديولا وأرتيتا في الدوري الإنجليزي.
وفاز مانشستر سيتي (3-0) على آرسنال يوم 17 حزيران (يونيو) 2020، وجاءت المواجهة الأولى في اليوم الذي عادت فيه كرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت تقام خلف أبواب مغلقة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة "كوفيد 19". وكان الجميع يشاهدون المباراة من المنزل، حيث افتتح رحيم سترلينج التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز كيفين دي بروين تقدم مانشستر سيتي من ركلة جزاء في الشوط الثاني. وأحرز فيل فودين هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحسم سيتي فوزه المستحق.
وفاز مانشستر سيتي (1-0) على آرسنال يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وصنع رحيم سترلينج الفارق، حيث فاز سيتي في مباراة صعبة، أقيمت مرة أخرى على ملعب (الاتحاد) من دون جماهير في موسم 2020/ 21. وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأهم في الدقيقة 23، حيث سدد الكرة في الشباك بعد تسديدة فيل فودين الأولى التي تصدى لها حارس آرسنال بيرند لينو ليظفر سيتي بثلاث نقاط ثمينة.
وسقط آرسنال (0-1) أمام مانشستر سيتي في 21 شباط (فبراير) 2021، في مباراة واصل فيها سترلينج هوايته في هز شباك آرسنال، بعدما عاد مجددا للتسجيل في مرمى الفريق اللندني، عقب إحرازه هدف اللقاء الوحيد.
ومدد سيتي مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال إلى 12 مباراة بفوزه (5-0) على آرسنال في مباراة أقيمت يوم 29 آب (أغسطس) 2021، ففي حضور 52 ألف متفرج بالملعب، قدم مانشستر سيتي وليمة كروية حقيقية للجماهير، حيث تقدم بهدفين خلال 15 دقيقة بفضل جهود إيلكاي جوندوجان وفيران توريس. وبعد أن لعب آرسنال بعشرة لاعبين عقب طرد جرانيت تشاكا في الدقيقة 34، جعل جابرييل جيسوس النتيجة 3-0 قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وسجل رودري هدفا رائعا في الدقيقة 53 ليؤكد سيطرة سيتي، قبل أن يختتم فيران توريس مهرجان الأهداف.
وواصل آرسنال مسلسل سقوطه أمام مانشستر سيتي (1-2)، في لقاء جمعهما بالأول من كانون الثاني (يناير) 2022، وربما كان ذلك بمثابة قدوم عام جديد، لكنه أثبت نتيجة مألوفة بشكل مريح، وفقا لموقع مانشستر سيتي، حيث سجل رودري هدفا مثيرا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق بوكايو ساكا، لكن سيتي أدرك التعادل عبر النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.
وتغلب السيتي (3-1) على آرسنال يوم 15 شباط (فبراير) 2023، بعدما جاء هدفا الشوط الثاني من جاك جريليش وإيرلينج هالاند وحققا فوزا رائعا ضد فريق شمال لندن، مما أعاد رجال غوارديولا إلى قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز كيفين دي بروين هدفا رائعا في الدقيقة 24، ليمنح سيتي التقدم لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
كما فاز مانشستر سيتي (4-1) على آرسنال يوم 26 نيسان (أبريل) 2023، بعدما بادر كيفين دي بروين بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف جون ستونز النتيجة في نهاية الشوط الأول. وأضاف دي بروين الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، ورغم أن روب هولدينج قلص الفارق قبل أربع دقائق من النهاية، وضع هدف إيرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع كلمة النهاية.
وكسر آرسنال سلسلة خساراته بفوز على السيتي (1-0) يوم 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بعدما أعطى هدف جابرييل مارتينيلي المتأخر لآرسنال فوزه الأول في البريميرليغ على السيتي منذ العام 2015، حيث تفوق ميكيل أرتيتا على معلمه غوارديولا لأول مرة كمدرب في البطولة. -(وكالات)

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