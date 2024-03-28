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اختبار صعب لريال مدريد أمام بيلباو.. وبرشلونة يلتقي لاس بالماس

3/28/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- يلتقي ريال مدريد ضيفه أتلتيك بيلباو عند الساعة العاشرة من مساء بعد غد، في مباراة صعبة للغاية يحتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الطرفين بتحقيق الفوز بالمباراة وذلك من أجل الحفاظ على مركزيهما في جدول الترتيب، مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية مسابقة "الليغا".
ويتربع ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط أمام برشلونة الوصيف، مما يعني أن فقدان أي نقطة من شأنه أن يمنح الأمل للبارسا من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريقين سيتواجهان يوم 21 نيسان (أبريل) المقبل ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.
ويولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الفوز بهذه المباراة أهمية كبرى، خاصة أنها ستكون آخر مباراة للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يرغب أتلتيك بيلباو في الفوز بالمباراة من أجل حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويتواجد بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد الخامس، مما يعني أن خسارة أو تعادل بيلباو أمام الريال وفوز أتلتيكو مدريد في مباراته بهذه الجولة، سيجعل الفريق الباسكي يتراجع للمركز الخامس.
على الجانب الآخر، يرغب برشلونة في مواصلة عروضه القوية مؤخرا، عندما يواجه لاس بالماس عند الساعة 11 من مساء يوم غد في ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي".
ولم يخسر برشلونة في آخر 8 مباريات بالدوري، حيث ترجع آخر خسارة له في الدوري إلى كانون الثاني (يناير) الماضي عندما خسر من فياريال (5-3).
ويمني برشلونة نفسه بالفوز في هذه المبارة، على أمل تعثر الريال في مباراته أمام بيلباو، ليشعل المنافسة على لقب الدوري.
وستكون أيضا هذه المباراة هي التجربة الأخيرة لبرشلونة، قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يعلم لاس بالماس صعوبة هذه المواجهة، لكنه سيسعى بكل قوته للثأر من خسارته (2-1) في مباراة الدور الأول.
ويوجد لاس بالماس في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، لكنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث.
من جانبه، يتطلع جيرونا، الذي قدم موسما استثنائيا، للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه ضيفه ريال بيتيس بعد غد.
وكانت بداية جيرونا للموسم استثنائية، وحتى قبل نهاية مباريات الجولة الماضية كان يوجد في المركز الثاني، لكن خسارته بهدف نظيف أمام خيتافي في الجولة الماضية جعلته يتراجع للمركز الثالث برصيد 62 نقطة.
في المقابل، يتطلع ريال بيتيس للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على مركز من المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي، حيث يوجد حاليا في المركز السابع، الذي يلعب صاحبه في دوري المؤتمر، برصيد 42 نقطة.
ويتخلف بيتيس عن ريال سوسيداد، صاحب المركز السادس، بفارق 4 نقاط، مما يعني أن تعرض الفريق لخسارة جديدة سيصعب من مهمته في اللعب بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ويرغب بيتيس في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما تلقى الخسارة في آخر 3 مباريات بالليجا.
وتفتتح مباريات الجولة اليوم، حيث يلعب قادش مع غرناطة عند الساعة 11 مساء في ملعب "رامون دي كارانزا"، على أن تستكمل المنافسات غدا حينما يلتقي خيتافي مع إشبيلية، وألميريا مع أوساسونا، وفالنسيا مع ريال مايوركا. وفي مباريات بعد غد، يلتقي سيلتا فيجو مع رايو فاليكانو، وديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد. وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الاثنين، حينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال.-(وكالات)

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