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سلامة عيد.. الحارس الأهلاوي العتيق والمدرب الذي جمع بين التناقضات والإنجازات

3/28/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية. زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند الحارس الأهلاوي "العتيق" سلامة عيد، الذي دافع عن عرين "الليث الأبيض" والمنتخبات الوطنية منذ 1981-1994، ترك بصمته التدريبية على أبرز حراس المرمى في العديد من الأندية المحلية، عبر رحلة تدريب بدأها بالتسعينيات، وما يزال بريقها في ملاعب الكرة المحلية، جامعا الإنجازات والتناقضات في تدريب حراس قطبي العاصمة والشمال، وغيرها من محطاته حارسا للمرمى ومدربا مميزا في السطور الآتية:
من اللويبدة
يروي حارس مرمى الأهلي "العتيق" والمدرب سلامة عيد، المولود في العام 1964، أن حارات اللويبدة ومدارسها، كانت مسرحا لانطلاقته الكروية، قائلا: "داعبت الكرة صغيرا مع أقراني في الحارة والمدرسة، وإن لعبت في مراكز عدة، إلا أن حراسة المرمى كان تستهويني، ولعبت بالحارة في منطقة اللويبدة، إلى جانب نجوم الزمن الجميل للكرة الأردنية، ولا سيما نبيل التلي، عصام التلي، فراس القاضي وغيرهم من الأسماء الكبيرة".
وتابع: "في مدرسة عمر بن الخطاب الشاملة باللويبدة، تعددت أسماء النجوم الكروية، وكان يدرسنا التربية الرياضية الراحل والمدرب الكبير مظهر السعيد، وهنا اختار العديد من النجوم للفيصلي أذكر منهم جمال أبوعابد، فيما ذهبنا مجموعة أخرى إلى النادي الأهلي، الذي كان من أبرز الأندية المحلية، وإن كانت لي تجربة عندما لعبت في نادي خريجي جامعة بيروت العربية خلال الفترة 77-80".
الأهلي.. سنوات لا تنسى
ويجد سلامة عيد أن انطلاقته الحقيقية كأنت في الأهلي، وهي الأجمل في حياته الكروية، مفسرا: "التحقت بالمدرسة الأهلاوية، وتدربت تحت قيادة مدربي القدير حسونة يدج، والذي كان عائدا للتو من دورة تدريبية في ألمانيا، وكانت هناك اختبارات للناشئين تحت 16 سنة، وأذكر أنني خضت الاختبار وقتها إلى جانب 11 حارسا للمرمى، ووقع علي الاختيار لتبدأ حكايتي الأجمل في النادي الأهلي منذ العام 1981".
وزاد: "ولعبت المباراة الرسمية الأولى في صفوف الفريق الأول، في مباراة اعتزال النجم محي الدين حبيب (حدو)، فيما كانت المباراة الرسمية الأولى لي أمام فريق الوحدات في موسم 1983، وفزنا وقتها بنتيجة 2-1، وزمالت أسماء كبيرة ولاسيما عيسى الترك، عدنان الترك، يعقوب الترك، أحمد خليل، صلاح عليان. وواصلت رحلتي مع الأهلي حتى موسم 1994، وعاصرت العديد من الأجيال الأهلاوية، ولا سميا نارت يدج، موسى شتيان، عامر والي، بسام الخطيب، وتسلمت شارة القيادة خلال الفترة 91-94، وصحيح أننا لم نحصل على ألقاب خلال تلك الفترة، لكن وصلنا إلى نهائي كأس الأردن مرتين أمام الوحدات والجزيرة، ثم ودعت الأهلي بعد اعتزال الكرة العام 1994".
منتخبات وطنية
ويصنف عيد، أن ذوده عن عرين المنتخبات الوطنية من أجمل محطاته الكروية، مبينا: "كان لي الشرف أن أحظى بالدفاع عن عرين المنتخبات الوطنية، حين مثلت المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب اليوغسلافي بيتر، خلال الفترة 1988-1990، ومثلت أيضا المنتخب العسكري، وشاركته بتصفيات بطولة العالم العسكرية، وخضت المباراة الشهيرة أمام العراق العام 1990، وخسرنا وقتها بنتيجة 0-2، وضم وقتها المنتخب العسكري العراقي أغلب نجوم المنتخب العراقي الأول المشهورين".
التدريب رحلة ممتعة
ويسرد سلامة عيد قصته مع التدريب التي بدأت بالصدفة موضحا: "بعد اعتزالي ومن خلال عملي في أمانة عمان، وترددي على النادي الأهلي، شجعني المحاضر الآسيوي والمدرب القدير نهاد صوقار على اقتحام عالم التدريب، وقال لي: "أريدك معي في تدريب الأهلي، وفعلا شاركته التدريبات ووجدت الشغف كأنني ما أزال أحرس الخشبات الثلاث".
وتابع: "حصلت على الدورات الآسيوية (C وB وA)، وحصلت أيضا على الدورة التدريبية الدولية ((Vutro-2)، والدورة الآسيوية لحراس المرمى في ماليزيا، وخضت العديد من الدورات وورش العمل لتدريب حراس المرمى، وشاركت كمدرب في دورات الاتحاد الياباني وخاصة دورات آسيا المستوى (C) تخصص تدريب حراس المرمى".
محطات وتناقضات وإنجازات
وأشار عيد، "حفلت محطاتي التدريبية بالتناقضات، حيث دربت حراس مرمى القطبين الفيصلي والوحدات، وكذلك قطبي الشمال الرمثا والحسين، حيث دربت حراس مرمى الفيصلي خلال الفترة 2015-2018، وشاركته الفوز بلقب كأس الأردن 2015 والدوري 2017، وكذلك كأس السوبر، ودربت حراس مرمى الوحدات موسم 2023، وشاركته التتويج بلقب كأس السوبر وكأس "القدس والكرامة"، ودربت حراس مرمى "الرمثا" 2020-2021، والحسين منذ استلام المدير الفني جمال محمود المهمة الفنية".
وأضاف: ولي الكثير من المحطات التدريبية مع الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث دربت حراس مرمى أمانة عمان 1995-1999، ودربت الأهلي 98- 2003 وعدت إليه 2019، وشباب الأردن 2003-2005، والجزيرة 2007 وعدت إليه 2011- 2014، وكذلك عدت إليه 2018، وسحاب 2021".
وأردف قائلا: "لي محطات تدريبية في المنتخبات الوطنية، ولعل أبرزها في منتخب الشباب 2005-2007، والذي شاركته التأهل والمشاركة في كأس العالم التي أقيمت في كندا 2007، وتواجدت في الجهاز الفني لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا 2006، وكذلك دربت في منتخب السيدات 2005، والذي تواجدت في جهازه الفني في بطولة آسيا بماليزيا، وتواجدت أيضا في تدريب حراس مرماه خلال الفترة 2008-2009، ولي محطات احترافية، حيث تواجدت في الجهاز الفني لفريق السلام اللبناني 2019، وانتقلت منه إلى تدريب فريق النجوم السعودي 2019-2020".
دردشات
- نجلي حارس المرمى أحمد سلامة عيد: تنبهت إلى موهبته منذ الصغر في حراسة المرمى، ولديه المقومات الجسمانية والبدنية، وأعطيته من خبرتي، وتواجد في شباب الأردن، وكذلك تواجد في منتخبي الناشئين والشباب، وحاليا يخوض تجارب احترافية في فلسطين، حيث شارك فريق المكبر الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، ولعب في الموسم الحالي لفريق السواحرة قبل أن تتوقف المنافسات في فلسطين، وهو حارس مرمى وقائد.
- إنجاز المنتخب الوطني في كأس آسيا: قدم المنتخب الوطني مستويات رائعة، تحسب لمنظومة المنتخب الوطني والمدير الفني الحسين عموتة، وتوجيهات رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي، ويجب البناء عليه وفق استراتيجية تغيير جذرية، تبدأ من الأندية وتمر بالمنشآت الرياضية، ودعم حكومي حقيقي واستثمار احترافي.
- الجيل الحالي للمنتخب الوطني: صحيح أنه يعتبر من أفضل الأجيال الكروية، لكن مر على الكرة الأردنية أجيال رائعة، لم تحظ بفرصة التواجد جميعها في تشكيلة وخيارات واحدة، كما الفرصة الثمينة للجيل الحالي في مختلف خطوط اللعب، ويحسب له الحصول على وصافة كأس آسيا.
- أبرز من دربهتم في حراسة المرمى: لؤي العمايرة، معتز ياسين، أحمد عبدالستار، مالك شلبية، عيسى محاد وعبدالله الفاخوري.
- الحسين إربد والدوري: إدارة محترفة، تعرف ماذا تريد، ووفرت للفريق أجواء مناسبة للألقاب، من حيث الاستقرار المالي، والتعامل الاحترافي في التفاصيل كافة، وامتدت إلى إدارة الفريق، وعقلية اللاعبين والجاهزية النفسية المهيئة للتركيز والأداء والنتائج، ولعل نتائج الفريق وتوغله في صدارة الدوري يفسران ذلك، والدوري ما يزال في الملعب وعلينا حسمه بأيدينا قبل جولات عدة، والفريق مهيأ للتيويج بلقب الدوري وكأس الأردن، وجماهير النادي الوفية تشكل الرقم الصعب.

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