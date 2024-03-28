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أبو هنطش يدعو لفتح أبواب الملاعب أمام تدريبات فرق السيدات

3/28/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تمنى المدير الفني لفريق سيدات الاستقلال منير أبو هنطش، أن يتم فتح باب تواصل بين اتحاد الكرة، والأندية التي تمتلك ملاعبا خاصا، لإقامة مباريات وتدريبات عليه بالموسم الجديد، من أجل تخفيف الضغط على ملعب البولو المخصص لإقامة تدريبات ومباريات فرق السيدات.
وكشف أبو هنطش في حديثه لـ "الغد"، رغبته والعديد من فرق السيدات التي لا تملك ملعبا خاصا، و تعاني من عدم توفر حجوزات على مدار الأسبوع لإقامة التدريبات، أن يتم التنسيق مع الأندية التي تمتلك الملاعب الخاصة، لفتح أبواب هذه الملاعب أمام الأندية الأخرى للتدرب وإقامة المباريات عليها، في خطوة جديدة ستساهم حسب رأيه بتطور الكرة النسوية.
وأضاف: "سنبدأ كفريق الاستقلال بالتحضير لدوري المحترفات بعد غد الأحد، ومعها تنطلق رحلتنا الصعبة والشاقة في تأمين ملاعب للتدريبات على مدار الأسبوع، حيث لا يتوفر لنا عادة سوى تدريبين خلال الأسبوع الواحد، ما يجعل تطور مستوى اللاعبة أمرا صعبا، لذا نأمل بإيجاد حل لهذه المشكلة قبل بدء الموسم، ولا أعتقد بأن الأندية التي تملك ملاعب تعارض الفكرة".
وأشار أبو هنطش إلى أن جميع الفرق المحلية رجال وسيدات، تعاني من عدم توفر ملاعب بالصورة الكافية، موضحا بأن ملعب البولو يتعرض لضغط كبير بسبب تدريبات المنتخبات الوطنية ، ولفرق رجال وسيدات على مدار الساعة.
واستطرد: "نتطلع لأن نظهر بصورة طيبة في الموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة 6 فرق بدلا من 5، وهو أمر سيتيح للاعبات فرصة لزيادة خبراتهن بفضل زيادة عدد المباريات، وحافظنا على الغالبية العظمى من لاعبات الفريق الذي شارك بالموسم الماضي، مع رغبتنا في التوقيع مع لاعبات محليات مميزات بالفترة المقبلة".
وشدد أبو هنطش على أن الفريق يبحث في المقام الأول عن البقاء بين مصاف دوري المحترفات من جهة، إلى جانب المحاولة بالمنافسة على المراكز المتقدمة، مؤكدا بأن هذا الأمر ينتج بعد جلب 3 لاعبات أجنبيات على مستوى عال.
ووقع أبو هنطش مؤخرا على كشوفات فريق الاستقلال، بعد أن انتهى عقد المدربة السابقة للفريق سارة الشهابي، والتي كانت المدربة الوحيدة في الموسم الماضي أمام 4 مدربين رجال موزعين على بقية الفرق المشاركة.
وعن تجربته السابقة، قال: "أتطلع إلى بدء تحد جديد في مسيرتي التدريبية، بعد فترة جيدة من النصر قمنا من خلالها بعمل مميز بحسب شهادة الجميع، واستطعنا وقتها رفد أسماء عديدة لصالح المنتخبات الوطنية، حيث كنت مدربا لفريق السيدات والشابات والناشئات".

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