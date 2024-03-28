الزعبي ينال المركز الثاني لـطاولة لبنان الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فاز نجم المنتخب الوطني للفئات العمرية بكرة الطاولة راكان الزعبي بالميدالية الفضية والمركز الثاني لبطولة بيروت الدولية، والمقامة حاليا في لبنان وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم، خاصة وأن هذه البطولة تحظى بإشراف الاتحاد الدولي، ونتائجها تخل في حسابات تصنيف اللاعبين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.
وتمكن الزعبي الذي شارك في مسابقة فئة 13 سنة من اعتلاء قمة مجموعاته، بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات القوية جاءت على حساب لاعبين من أوزبكستان ومصر والعراق ولبنان، ثم انتقل للأدوار النهائية حتى وصوله إلى المباراة النهائية التي جمعته مع الأوزبكي عبدالرشيدوف بنتيجة 1-3.
ويعتبر الزعبي من أبرز اللاعبين في منتخبات الفئات العمرية، وسبق له وأن حقق نتائج لافتة في مشاركاته السابقة، حيث نال المركز الثاني في بطولة العراق الدولية، وكذلك المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية، وكان قد فاز بالعديد من البطولات المحلية.
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