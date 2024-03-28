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الزعبي ينال المركز الثاني لـطاولة لبنان الدولية

3/28/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز نجم المنتخب الوطني للفئات العمرية بكرة الطاولة راكان الزعبي بالميدالية الفضية والمركز الثاني لبطولة بيروت الدولية، والمقامة حاليا في لبنان وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم، خاصة وأن هذه البطولة تحظى بإشراف الاتحاد الدولي، ونتائجها تخل في حسابات تصنيف اللاعبين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.
وتمكن الزعبي الذي شارك في مسابقة فئة 13 سنة من اعتلاء قمة مجموعاته، بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات القوية جاءت على حساب لاعبين من أوزبكستان ومصر والعراق ولبنان، ثم انتقل للأدوار النهائية حتى وصوله إلى المباراة النهائية التي جمعته مع الأوزبكي عبدالرشيدوف بنتيجة 1-3.
ويعتبر الزعبي من أبرز اللاعبين في منتخبات الفئات العمرية، وسبق له وأن حقق نتائج لافتة في مشاركاته السابقة، حيث نال المركز الثاني في بطولة العراق الدولية، وكذلك المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية، وكان قد فاز بالعديد من البطولات المحلية.

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