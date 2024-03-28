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الأرثوذكسي يحافظ على لقبه بطلا لـسلة الناشئين

3/28/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – حافظ فريق النادي الأرثوذكسي على لقبه بطلا لدوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، وذلك بحسمه سلسلة النهائي (3-2) أمام منافسه فريق اتحاد عمان، الذي حل وصيفا، فيما جاء فريق الإنجليزية في المركز الثالث.
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تسليمه الجوائز الفردية، والتي اختير فيها لاعب الأرثوذكسي الطيب قاسم أفضل لاعب على مستوى المتابعات تحت السلتين، كما نال لاعب فريق الإنجليزية هاشم فرج جائزة أفضل مصوب ثلاثيات، فيما سيطر لاعب الجليل أحمد البربري على جوائز؛ أفضل سارق للكرات وأفضل ممرر للكرات الحاسمة وهداف البطولة وأفضل لاعب.
وضمت التشكيلة المثالية للبطولة؛ كلا من اللاعبين: أحمد البربري "الجليل"، معتز صويص وعبدالمجيد شديفات ومحمد آدم "اتحاد عمان"، والطيب قاسم "الأرثوذكسي".
وحسم الأرثوذكسي اللقاء الفاصل (52-50)، والذي أقيم أول من أمس على صالة "إميل وماري حداد" في عبدون، وسط حضور جماهيري غفير من أنصار الفريقين.
وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأرثوذكسي في المباراة الأولى (90-75)، ليعادل اتحاد عمان السلسلة بفوزه في اللقاء الثاني (70-56)، ثم عاد ليتقدم بفوزه في اللقاء الثالث
(72-67)، قبل أن يحقق الأرثوذكسي التعادل مجددا ويفرض لقاء فاصلا على اللقب بفوزه (80-68)؛ في سلسلة الدور النهائي، التي أقيمت من خمس مباريات.
وبالعودة إلى اللقاء، تقدم الأرثوذكسي (16-7) في الفترة الأولى، قبل أن تتعادل كفة الفريقين في الفترة الثانية (12-12)، ثم تقدم اتحاد عمان في الفترتين الثالثة (13-10) والرابعة (18-14)، لكن ذلك لم يمنع الأرثوذكسي من حسم المباراة لصالحه مع توهج لاعب ارتكازه الطيب قاسم، الذي اختير اللاعب الأفضل في النهائي بتسجيله 10 نقاط و27 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان معتز صويص، المسجل الأبرز في المباراة من جانب اتحاد عمان بـ22 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 15.

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