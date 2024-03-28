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السلط يتطلع لمواصلة التفوق على سحاب بـالمحترفين الليلة

3/28/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تنتظر فريق السلط فرصة ثمينة في التقدم على سلم الترتيب، ومواصلة الصحوة بدوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره سحاب عند الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
ويملك السلط أملا جيدا في استغلال الحالة السلبية التي يعيش بها منافسه الذي يقبع بالمركز الثاني عشر والأخير، وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده، علما بأنه يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما يملك سحاب 9 نقاط فقط، متذيلا للترتيب.
وانطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى بالجولة، والتي جمعت مغير السرحان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بإقامة مواجهتين، إذ يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، والحسين إربد ومعان على ستاد الحسن، على أن يلعب الجليل مع الأهلي يوم بعد غد على ستاد الحسن أيضا، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان باليوم ذاته، علما بأن جميع المباريات تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وبالعودة إلى أجواء المباراة، فإن تفوق السلط تاريخيا واضح على منافسه سحاب، وتحديدا ببطولة الدوري، حيث التقيا في 7 مناسبات، تمكن السلط من الفوز في 5 مناسبات، مقابل حضور نتيجة التعادل في مرة، وفوز سحاب بمرة وحيدة، وسجل "الرهيب" 17 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط.
وكما يعد الفوز التاريخي الأكبر للسلط منذ بدأ مشاركاته بالمحترفين بالموسم 2018-2019، حيث فاز في الموسم 2020 على سحاب بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 7 أهداف مقابل هدف، بالمواجهة التاريخية الأولى بينهما في مصاف أندية الكبار، ما جعل للفريق مكانة كبيرة في الموسم المذكور، وأنهاه بالمركز الرابع.
ويأمل السلط أيضا برفقة المدرب عمار الزريقي، في مواصلة الصحوة التي حصلت معه مؤخرا، بعد أن فاز في آخر مبارياته بالبطولة على شباب الأردن، وقلب الطاولة عليه بمستوى فني مميز، ما يرجح كفة الفريق الليلة في تحقيق فوز يعزز من حظوظه بالابتعاد قليلا عن شبح الهبوط.
وأظهر السلط، أنه قادر على إكمال صحوته، خاصة في ظل خوضه اللقاء على ملعبه، إذ تميل الكفة لصالحه عندما يلتقيان على ملعب السلط معقل مواجهة الليلة، فيما يبرز من الفريق كل من: قتيبة دعسان، عصام سميري، محمد زريقات، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة، حمد البلاونة، خالد العسولي، عميد صوافطة، محمد غانم، عبد الله ذيب وعدي القرا.
وعلى الطرف الآخر، يسعى فريق سحاب تحت قيادة المدرب محمد المحارمة، إلى تسجيل الفوز الأول له بمرحلة الإياب، والثاني ببطولة الدوري بشكل عام، بعد سلسلة طويلة من النتائج السلبية، ساهمت في وقوع الفريق بمطبات عديدة جعلته بالمركز الأخير، ومرشح بقوة للهبوط.
ويعول المحارمة على العامل النفسي الذي يستعد من خلاله الفريق إلى رسم طريق جديدا له بالبطولة، بعد أن تحسنت الأمور المالية قليلا بالفترة الماضية، ما جعل تدريبات سحاب منتظمة.
ومن المتوقع أن يعتمد المحارمة في قائمته الأساسية على كل من: وليد عصام، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، عمر قنديل، خالد الردايدة، ورد البري، محمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.

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