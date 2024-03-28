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الفيصلي يستعد للوحدات بمعسكر مغلق وحفل إفطار رمضاني

3/28/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يدخل فريق الفيصلي يوم غد، معسكرا مغلقا في أحد فندق العاصمة عمان، تحضيرا لمواجهة نظيره فريق الوحدات، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء بعد غد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين.
وحرصت إدارة النادي على الاجتماع باللاعبين والجهازين الإداري والفني من خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها أمس في مقر النادي، لتحفيزهم قبل المواجهة القوية والمهمة في مسيرة الفريق بالدوري.
ويبحث "الأزرق" عن استثمار الملعب والجمهور، حيث حصل على نسبة 75 % من التذاكر، لحسم "كلاسيكو" الكرة الأردنية الذي يقام في سهرة رمضانية مميزة، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري والاحتفاظ به موسما جديدا، والاستمرار في الضغط على المتصدر فريق الحسين.
وخاض الفيصلي مساء أمس، جرعة تدريبية بصفوف مكتملة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، بسبب التزامات اللاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، إضافة إلى الثلاثي المحترف.
وشهد التدريب الذي جرى بعد الإفطار على ملعب النادي بغمدان، مشاركة خماسي منتخب "النشامى"، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وأنس بني ياسين، وخماسي المنتخب الأولمبي، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، إضافة إلى العماني حاتم الروشدي، والفلسطيني مصعب البطاط.
واشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني أحمد هايل وجهازه المساعد المكون من: المدرب العام مؤيد أبو كشك، المدرب خالد لافي، مدرب الحراس عامر شفيع، على جوانب فنية وبدنية، ويسعى هايل إلى إيجاد التشكيلة المناسبة لمواجهة الكلاسيكو، ويملك الفيصلي خيارات متنوعة في الناحيتين الهجومية والدفاعية، وحسب المعلومات الواردة من مقر النادي تبدو فرصة مشاركة اللاعب عبيدة السمارنة في المباراة صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا قبل أسبوعين، فيما ينتظر أن يلتحق المهاجم الكاميروني وانجا في التدريبات الجماعية يوم غد. وأكد المدير الفني للفريق أحمد هايل، أن الفيصلي يتمتع بجاهزية فنية عالية لتقديم مباراة قوية وممتعة مع شقيقه فريق الوحدات.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "لاعبو الفريق في حالة معنوية مرتفعة وهناك إصرار منهم على تحقيق الانتصار في المباراة، وأثق جدا في انضباط اللاعبين، وامتلاكهم قدرات فنية ومهارات".
وتمنى هايل، أن يستمر الفيصلي بتقديم عروضه الفنية القوية بعد تسجيل 3 انتصارات في مرحلة الإياب، وبين أن فريق الوحدات مميز.
وأشاد هايل بالجماهير الفيصلاوية التي تقف خلف الفريق قائلا: "جماهير الفيصلي تستحق الفرح نظير ما تقدمه من دروس في المدرجات، في ظل حرصها الكبير على دعم الفريق ورفع ممعنوياتهم بحثا عن البطولات التي اعتادت عليها".
ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق الحسين إربد، وسجل خلال 3 مباريات في مرحلة الاياب 11 هدفا ولم تهتز شباكه، بعد الفوز على السلط بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة نفسها على الرمثا، وتخطى معان بخماسية من دون رد.

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