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تصريحات التعمري بشأن ستاد عمان.. اتفاق على المضمون وملاحظات حول الأداء

3/28/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – لم تتفاجأ جماهير الكرة الأردنية بتصريحات لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، الذي عبر عن غضبه من سوء أرضية ستاد عمان الدولي، التي شهدت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأمم آسيا 2027، كون الملعب يعاني منذ فترة طويلة من سوء الأرضية من دون إصلاحه رغم المناشدات.
وأيدت الجماهير تصريحات التعمري بشأن الملعب، ولكن البعض اختلف معه حول الأداء وطريقة إيصال الرسالة، معتبرين أن كلمات التعمري كانت قاسية، وكان بإمكانه إيصال الرسالة بكلمات أقل حدة.
وقال التعمري منتقدا أرضية الملعب بعد مباراة باكستان : "منتخب الأردن هو وصيف كأس آسيا، ورغم ذلك يلعب مبارياته على ملعب سيئ، هذا هو أسوأ ملعب رأيته في حياتي".
وبدا التعمري وكأنه يلعب على أرضية الملعب للمرة الأولى في حياته، ورمى التعمري بسهام نقده عى وزارة الشباب، لأنها لم تقم بواجبها في تجهيز أرضية الملعب بالصورة المناسبة، حيث رفضت رش أرضيته بالمياه، وأضاف ساخرًا "يبدو أن المياه مقطوعة".
وبينت بعض الجماهير، أن من حق موسى التعمري الذي يلعب في دوري أوروبي توجيه الملاحظات حول أرضية الملعب ولكن ليس بهذه القساوة، خصوصا أن التعمري كان حاضرا مع "النشامى" في مباراة الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة أمام المنتخب السعودي، ولم يسمع أحد منه أي ملاحظة حول أرضية الملعب.
ويرى المعارضون لقساوة نقد التعمري، أن اللاعب يدرك أن هناك مسؤولية تقع أيضا على عاتق اتحاد الكرة، الذي يركز على إقامة غالبية مباريات الموسم على ستاد عمان، في ظل إغلاق ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة للصيانة.
كما أن الاتحاد، يدافع دائما عن جاهزية الملاعب عامة وستاد عمان خاصة، ويعتبر أن انتقادات الأندية والجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية مبالغ فيها.
ويتفق الجميع مع طلب التعمري من وزارة الشباب الاهتمام بالملعب، وتحديدا أرضيته قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في الجولة الخامسة من التصفيات خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
ولم يكن التعمري الوحيد الذي انتقد سوء أرضية الملعب، فقد وجه مدربو المنتخبات التي شاركت في بطولة الأردن الدولية التي جرت العام الماضي، انتقادات لسوء أرضية ستاد عمان، واتفق المديرون الفنيون لمنتخبات العراق وقطر وإيران في تصريحات منفصلة لوسائل الإعلام على سوء أرضية الملعب، وأكدوا أنها تسهم في تراجع الأداء.
وينطبق حال نقد أرضية الملعب أيضا، على المدير الفني لفريق السد القطري، البرتغالي برونو ميجيل الذي انتقد أرضية الملعب، واعتبرها سببا رئيسيا في خسارة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويرى المهندس يوسف السرحان، أن كلام موسى التعمري يحتاج إلى رد من وزارة الشباب وتوضيح من اتحاد الكرة، قد تكون الملاحظة صحيحة وسليمة، ولكن النقد كان قاسيا ولاذعا خصوصا أن منتخب "النشامى"، حقق الفوز على منتخب باكستان بسباعية، ونجح التعمري في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" أمام باكستان.
وقال: "هل اكتشف التعمري اليوم أن الملعب الذي شهد مباريات كثيرة له، وساهم في وصوله للدوري الفرنسي، أصبح في لحظة، أسوأ ملعب يراه في حياته؟".
ويرى المواطن محمد الخرابشة، أن التعمري بالغ في جلد الملعب، من حق اللاعب إبداء وجهة نظره حول أرضية الملعب ولكن من دون التجريح بهذه الصورة والتي فاجأت المتابعين، خصوصا من نجم المنتخب الذي خاض مباريات منذ شبابه عليه وكان مبدعا.
واردف قائلا: "نعم هناك معضلة تواجه الكرة الأردنية بخصوص الملاعب، بعدما خرج العديد من المديرين الفنيين لانتقاد أرضيات الملاعب الأردنية خصوصا ستاد عمان، الذي يعد الملعب الرئيسي في الأردن، ولكن ماذا سيقول نجوم الفيصلي والوحدات بعد مباراة "الكلاسيكو" والتي ستجري على الملعب يوم الأحد المقبل، هل يحملونه الخسارة؟".
وبين المشجع موفق حمادة، أن ملاعب الأردن باتت مصدر قلق للمنتخبات الوطنية والأندية، وعلى الحكومة التحرك لإيجاد ملعب دولي مميز، والبحث عن حل للمشكلة في أرضية ستاد عمان، معتبرا أن تصريحات التعمري تدق ناقوس الخطر وتثبت أن معاناة الأندية واللاعبين عميقة.

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