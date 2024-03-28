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هل تناول السكر يجعلك تشعر بالعطش؟

3/28/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يلاحظ أغلب الناس أن تناول الحلويات يؤدي بهم إلى الشعور فوراً بالعطش والحاجة إلى تناول كميات أكبر من الماء، فيما يتساءل كثيرون عما إذا كان هذا الأمر صحياً أم لا، كما لا يعلم الكثيرون ما هو التفسير العلمي والطبي لهذه الظاهرة، ولا يجدون مبرراً لها.
ونشر موقع "هيلث شوتس" تقريراً خاصاً، اطلعت عليه "العربية.نت"، يشرح الأسباب التي تجعل الإنسان بحاجة لتناول كمية كبيرة من الماء في أعقاب تناول الحلويات والسكر، وكيف تؤدي الحلويات إلى إشعار الإنسان بالعطش الشديد.
وذكر التقرير "أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة التبول، وهو ما يؤدي إلى استنفاد مستويات الترطيب بشكل أكبر ويدفع الجسم إلى العطش".
ويضيف "يشير الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم".
ويقول اختصاصي التغذية الشهير نوبور باتيل، إن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس بالعطش، بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب.
ويوضح الأطباء أن الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم يشير إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم، ويؤدي ذلك إلى استنفاد توازن السوائل في الجسم، وبالتالي يخبر الدماغ الجسم بضرورة شرب المزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة.
ويلفت التقرير الى طرق عدة للتعامل مع العطش الذي يشعر به الإنسان بعد تناول السكر مباشرة، ومن هذه الطرق:
أولاً: حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم، حيث يتوجب شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمواجهة آثار الجفاف التي يسببها السكر، حيث ينصح الخبير نوبور باتيل بذلك لأنه لا ينبغي الانتظار حتى يصاب الجسم بالجفاف فجأة بعد تناول السكر.
ثانياً: تقليل استهلاك السكر، حيث إن الجميع يحبون تناول الحلويات، ولكن هذه الحلويات تسبب الجفاف للجسم، كما أن السكر الزائد لا يجلب أي فائدة للجسم أبداً.
ثالثاً: اختر السوائل الصحية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع بدلاً من المشروبات السكرية لإرواء العطش دون إضافة سكر إضافي.
رابعاً: يجب أن يكون مرضى السكر أكثر وعياً، فإذا كنت تعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، راقب مستويات السكر في الدم عن كثب، واضبط نظامك الغذائي لمنع العطش المفرط بعد تناول السكر.
خامساً: اختر وجباتك بحكمة، بحيث تحتوي على كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع مسببات العطش.
سادساً: دمج المزيد من الأطعمة المرطبة، ففي بعض الأحيان، نميل إلى نسيان شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وبدلاً من ذلك يمكننا تضمين الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضراوات في نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب.-(العربية نت)

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