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يا طالعين الجبل تستعيد وجع أهالي غزة في اليوم العالمي للمسرح

3/28/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- جاء العرض المسرحي الموسيقي "يا طالعين الجبل"، الذي عرض مساء أول من أمس، في مسرح الشمس، احتفاءً باليوم العالمي للمسرح منسجماً مع فكرة العمل الذي يسلط الضوء على ما يحدث في قطاع غزة من موت وقتل وتهجير بشكل يومي.
و"يا طالعين الجبل"، هو عرض مسرحي موسيقى غنائي، تم بناؤه اعتماداً على مقاطع من رواية "عد إلى البيت يا خليل" للكاتبة الأردنية الروسية كفى الزعبي، التي صدرت بعد أحداث مخيم جنين التي جرت العام 2002، وهو من إنتاج مسرح الشمس.
وتروي المسرحية حكاية السيدة "ثريا"، التي فقدت زوجها "يوسف" في أحداث مخيم جنين، وعرفت بأنه قتل مع أربعة من رفاقه على سطح الجبل، فتركت أبناءها مع شقيقتها، وذهبت للبحث عن جثته لدفنه، وعندما لم تجده، صارت تبحث عنه في القرى المجاورة، لأنها أدركت بأنه لم يقتل وصارت تسمع عن بطولاته في المقاومة ضد الاحتلال.
تتمازج الموسيقا مع الأداء المعبر لبطلة العرض الفنانة حياة جابر التي تقدم دور "ثريا"، ومعها هيا قمحية، ومعتصم عازر، وبشار سميرات، وأحمد القيسي، والفنانة اللبنانية مي نصر، إذ تتصاعد الموسيقا الممزوجة بالترويدات الفلسطينية الشهيرة، في تناسق مع سرد الحكاية، التي تشكل إسقاطاً مباشراً على ما يحدث في قطاع غزة حالياً، إذ يبدأ العرض بقيام مجموعة من الناس من تحت ركام البيوت التي سقطت عليهم بفعل القصف، وقد وجدوا مجموعة من الأوراق تسرد قصتهم.
يقول مخرج العرض الدكتور عبد السلام قبيلات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن مسرحية "يا طالعين الجبل" تأتي تلبية لدورنا كفنانين في الوقوف مع المقاومة ومع أهالي قطاع غزة ضد الاحتلال الصهيوني".
ويضيف "أن على الفنان أن يكون منغمساً في النضال من أجل شعبه ووطنه وقضاياه، وأنا كمخرج، وضعت مع زملائي هدفاً بأن نكوي الجمهور بالإحساس الذي تعيشه شخصياتنا في العرض، التي تمثل أهلنا في قطاع غزة وفلسطين كلها".
ويشير قبيلات إلى أن أسرة العمل المسرحي، قصدت التأثير في الجمهور، وتفجير البؤر العاطفية في النص تمثيلاً وموسيقا وغناء، لكي يقولوا للجمهور، جربوا الإحساس الذي يعيشه أهالي غزة وفلسطين، ولا تعتادوا المشهد الذي يتكرر منذ مذبحة دير ياسين حتى وصلنا إلى هنا.. إلى غزة.-(بترا)

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