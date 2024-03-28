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فلسطينية كانت ولم تزل للباحث المسيري.. مختارات في شعر الصمود والمقاومة

3/28/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول المفكر والباحث العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري، إن المراثي الفلسطينية هي القصيدة التي يتأمل فيها الشاعر الفلسطيني طبيعة المأساة الفلسطينية والجرح الفلسطيني. وإذ ما ذُكرت المأساة وذُكر الجرح، فإن المرء يتذكر في التو مذبحتي "دير ياسين وكفر قاسم، الأولى ارتكبتها إحدى العصابات الصهيونية بقيادة مناحيم بيغين قبل إعلان الدولة، والثانية ارتكبها بعض أفراد الجيش الإسرائيلي، أي أن المذبحة الأولى من قبيل الإرهاب غير المنظم غير المؤسس، أما الثانية فهي تندرج تحت قائمة الإرهاب المنظم الذي يتم تحت رعاية الدولة".
وجاء ذلك في كتابه "فلسطينية كانت ولم تزل: الموضوعات الكامنة المتواترة في شعر المقاومة الفلسطيني-مقدمة نقدية ومختارات".
ويقول المسيري في مقدمة الكتاب، إن ثمة عدة قصائد تعالج هذا الموضوع من جميع نواحيه، ففي قصيدة سميح القاسم "كفر قاسم"، يرى الشاعر حزنه الفلسطيني وقد عري تماما من كل الطقوس والأشكال التي ابتدعها الإنسان ليتعامل مع ظاهرة الموت مباشرة، فكأن لا مجال للدموع والأحزان، ولا مجال إلا لقبول حقيقة الموت والاستشهاد.
الكتاب يضم مختاراتٍ من شعر المقاومة الفلسطيني حتى عام 1980، وتم تقسيمها إلى عدة موضوعات رئيسية "جماليات المقاومة ـ في المراثي ـ في حب فلسطين ـ الصمود والمقاومةـ الانتصار".
ويشتمل الكتاب على مقدمة المسيري النقدية الطويلة كلَّ هذه الموضوعات، وخاصةً جماليات المقاومة التي تدور حول إشكالية الشاعر الذي يبغي تغيير المجتمع وتحطيم الظلم، ولكنه يعبِّر عن نفسه من خلال شكل جمالي ثابت متسق مع نفسه "وقد نُشرت هذه المقدمة من قبل باللغة الإنجليزية في كتاب العُرْس الفلسطيني، الذي قام المسيري بتحريره"، كما يضم الكتاب لوحاتٍ للفنان كمال بلاطة رسمها لهذا الكتاب.
يقول المؤلف في مقدمته النقدية في مختارات من شعر المقاومة الفلسطيني 1960-1980: "عندما ينظر بعض المفكرين والمؤرخين إلى فلسطين وتاريخها فهم عادة ما يضعونها، عن وعي أو عن غير وعي، في إطار علاقتها بالصهيونية وحسب، ولذا فهم لا يرون تاريخ فلسطين إلا على أنه "رد فعل"، للغزوة الصهيونية، وليس بإمكان الدارس إلا أن يسلم بأن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني على أرض فلسطين قد ترك آثاره العميقة وقد تكون الدائمة، في المجتمع الفلسطيني.
ولكن- مع التسليم بهذه الحقيقة- يجب أن نتذكر أن فلسطين بالدرجة الأولى جزء من التشكيل الحضاري والقومي العربي، كما يجب أن نتذكر أن الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية هما بدورهما تعبير عن تشكيل اجتماعي وحضاري محدد، أعني المجتمع الأوروبي في القرن التاسع عشر، الذي قام بالهجمة الإمبريالية على آسيا وإفريقيا وعلى كل أرجاء العالم".
ويرى المسيري أن الصهيونية لم تكتسب محتواها السياسي والفكري من هذا التشكيل فحسب، وإنما نجحت من خلاله في فرض مؤسساتها الاستيطانية المختلفة فرضا على الفلسطينيين والعرب، أي أننا في مجابهة تشكيلين حضاريين وسياسيين مختلفين متصارعين، اصطدما في فلسطين وعدة أماكن أخرى من العالم العربي "ولعله ليس من قبيل الصدفة أن عام 1882، شهد احتلال إنجلترا لمصر وبداية الهجرة الصهيونية الاستيطانية إلى فلسطين".
ويشير المؤلف إلى أن الفلسطينيين لم يقاوموا الاستعمار الصهيوني فحسب، وإنما ثاروا أيضا على الاستعمار الإنجليزي. ولم تكن ثورتهم على الاستعمار والصهيونية سوى جزء من حلقة طويلة ممتدة من ثورة العالم العربي، ضد أشكال مختلفة من الاستعمار الغربي. وبما أن فلسطين، وبالتالي الشعر الفلسطيني جزء من كل حضاري مركب، ينبغي علينا إذاً أن ننظر لهما في سياقهما العربي الرحب، وأن نبتعد عن النظرة الضيقة لهما بوصفهما مجرد رد فعل لهذه الهجمة الاستعمارية أو تلك.
وحول عروبة شعر المقاومة الفلسطيني، يقول المسيري: إن الفلسطينيين العرب داخل فلسطين المحتلة قد قُطعت وشائج الصلة بينهم وبين بقية الأمة العربية، وأن الفلسطينيين العرب خارج فلسطين قد اجتثوا من جذورهم، وأصبحوا لا وطن لهم، إلا أن صلاتهم بالحركيات التاريخية في المنطقة لم تنقطع. ففي أي وقت، أي أن الفلسطينيين العرب، حتى أثناء خضوعهم لعمليات المضايقات والإنهاك والإرهاب في فلسطين المحتلة، وحتى أثناء شعورهم بآلام الغربة خارجها، كانوا يشعرون بأنهم يشاركون في عملية بناء تاريخي.
ويوضح المؤلف أن هذا الشعور ساهم في تخفيف إحساسهم بالغربة والشتات، وولد عندهم إحساسا عميقا بالانتماء. بالإضافة إلى هذا نجح العرب داخل فلسطين في الحفاظ على تقاليد المقاومة الأدبية، من خلال الكتب التي وجدت طريقتها خلسة إلى أيديهم، ومن خلال القرارات الشعرية في الأفراح والمناسبات الأخرى، ومن خلال الاستماع إلى الإذاعات العربية.
ويقول المسيري إنه عندما سمع العالم صوت "محمود درويش، سميح القاسم، وتوفيق زياد"، لأول مرة كان ثمة فرح عميق هادئ، وكان لهذا الصوت علامة على أن فلسطين لم تزل عربية، وأن القلب العربي هناك لم يكف قط عن الخفقان. وتجب الملاحظة أن هؤلاء الشعراء الذين استمدوا الوحي في المرحلة الأولى من الشعراء العرب في بقية الوطن، هم الآن مصدر الوحي لعديد من الشعراء في مختلف أنحاء الوطن العربي، أي أن فلسطين أكدت عروبتها مرة أخرى من خلال شعرائها الذين يأخذون من العالم العربي ثم يجزلون له العطاء.
ويشير المؤلف إلى أن الدارس يستطيع أن يميز بين أعمال الشعراء الذين يعيشون في الأرض التي احتلت عام 1948، وأولئك الذين يعيشون في الأرض التي احتلت عام 1967، وأولئك الذين يعيشون في الغربة منذ عام 1948، ولكن على الرغم من تنوع الموضوعات والأساليب، يظل شعر المقاومة الفلطسيني شعرا عروبيا يحمل لواء العرب والعروبة.
ويشير المؤلف إلى أن الفلسطينيين اهتموا بالبعد القومي في نضالهم ضد المحتل، ما يفسر ظاهرة تبدوا لأول وهلة غريبة، هي أن معظم شعر المقاومة الفلسطيني قد كتب بالفصحى، وليس بإحدى العاميات الفلسطينية المحلية. ولعل الدارس الغربي الذي ينظر لشعر المقاومة الفلسطيني "من الخارج"، يتوقع أن مثل هذا الشعر، الذي يحاول تعبئة الجماهير وتجنيدها من أجل الصراع ضد العدو، لابد أن يُكتب باللغة الدارجة التي تستخدم في الحياة اليومية والعادية.
وتناول المؤلف الشعر والغناء كفن أدبي يشغل مكانة خاصة في تراث العرب الحضاري، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية اتجهت للشعر لتأكيد هويتها العربية، وأن الشعراء الفلسطينيين يتحدثون في قصائدهم بنبرة عربية واضحة، ويحتفون بالكلمات واللغة ويحتفلون بموضوع الغناء والشعر، مبينا أن قصيدة محمود درويش "عاشق من فلسطين"، التي يبحث فيها الشاعر عن العزاء والسلوى وعن إجابة لتساؤلاته ولا يجدها إلا في حكمة الأجداد، وذلك التراث العربي الثري الذي نجد فيه هويتنا. وبعد هذا يصدح مغنيا "مرثية الوطن" التي يقول فيها:"كلامك.. كان أغنية/وكنت أحاول الإنشاد/وانكسرت مرايانا/فصار الحزن ألفين/ولملمنا شظايا الصوت/لم نتقن سوى مرثية الوطن".
ثم يتحدث المؤلف عن عبداللطيف عقل الذي يحتفل في قصيدة "عن وجه وأحد فقط"، فإنه يشعر بها وبحلولها في شعره، ولكنه يتذكر أكثر ما يتذكر عروبتها: "وأنت هنا جدائل شعرك العربي في عيني/عيناك المبللتان بالأحزان/ ساكنتان في ألمي وفي صمتي"، حيث يحس شاعرنا بالفرح ويبحث عن السر ولا يجده إلا في وجهها: "فرفت السر/وجهك ذلك المسكون بالأحزان/ يوقظ في آلاف الرفاق/ ويستفز بخاطري الإنسان/مرسوما على سيف، عرفت السر/وجهك ذلك المسكون بالأحزان".
ويتناول المسيري الشاعر الفارس، مبينا أن المبالغة في الغنائية والإفراد فيها من خصائص الفارس المغني المنتصر، أو المؤمل في الانتصار الواثق منه ومن نفسه، وهي الشخصية التي يتخذها توفيق زياد في كثير من غنائياته القصيرة، كما هو الحال في قصيدة "أشد على أياديكم"، التي يقول فيها "أناديكم/أشد على أياديكم/أبوس الأرض تحت نعالكم/وأقول: أفديكم/وأهديكم ضيا عيني/ودفء القلب أعطيكم".
كما يتحدث المسيري عن جماليات شعر المقاومة الفلسطيني بقوله: نجد في كلاسيكية محمود درويش "عاشق من فلسطين"، إنه يحتفي المحب بمحبوبته، يتأمل فيها وينظر إليها ويستبطنها، ثم يشدو باسمها في الوديان، أيضا الشاعر راشد حسين، في قصيدة "إلى سحابة"، تيقن من أنه لا جدوى من محاولة الاحتفاظ بالمسافة بينه وبين فلسطين، فيصبح هو نفسه الأرض، أو ما تبقى منها، ويتحول شعره إلى أرض وكروم وحقول وقمح وشجر.
ويتحدث المؤلف عن علاقة الشكل بالمضمون، حيث اطراء المنشد بمحبوبته وهي أعادت التوازن للأشياء، والصورة المجازية العضوية، مبينا أن الشاعر الثوري العربي ينطلق من رؤية مركبة تفترض الانفصال النسبي للشكل عن المضمون، وتفرض الصورة المجازية العضوية للعمل الفني تلاحم الشكل بالمضمون، حتى أن الواحد لا هوية ولا وجود له دون الثاني.

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