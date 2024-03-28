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الخطوة الأولى.. حينما تصبح شرارة عبور للأحلام والخبرات

3/28/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي في زحمة المخاوف وسباق التوقعات تبقى الخطوة الأولى تحمل الكثير من علامات الاستفهام في ظل الخوف من كل ما هو جديد، تستوقفنا أسئلة قد لا نجد لها الإجابات الشافية عن كل ما يخيفنا ويسرق الدهشة في بعض الأحيان.
ولعل الخطوة الأولى هي محطة عبور لحياة جديدة أيا كانت النتائج وقرار بتنفيذ أحلام ستظل على قيد الخوف ما لم نمتلك شجاعة الاستحقاق وأننا قادرون على قلب المعادلة لنكون جديرين بالمرة الأولى لطريق جديد قد نسلكه نتقاطع فيه مع مواقف وأشخاص ومفاجآت تنقلنا لخطوات أخرى ربما تكون أكثر سعادة.
الخطوة الأولى هي بداية لخطوات كثيرة، كما يراها أحمد 35 عاما، ويقول: خوفنا من النتائج يحرمنا غالبا من متعة الخطوة الأولى فليس المهم أن ننجح دائما، ما يهم نأخذ خطوة للأمام في طريق أحلامنا وطموحاتنا، مبينا أن وجود الصعوبات لا يعيقنا عن التقدم وتكوين الخبرات، العائق الحقيقي هو الخوف من النتائج وذلك لأننا لا نتقبل أن نخفق أو أن نتوه لبعض الوقت عن بوصلة النجاح.
أحمد يؤمن بأن لكل شخص الحق في أن يخطو خطواته الأولى التي تفتح أمامه الطريق ليتعلم ويكون مستحقا لكل ما يسعى إليه، فهو من حقه أن يمضي في طريق اختاره ليفي بوعد قطعه على نفسه حتى لو كان ذلك مكلفا أو أن يدخل تخصصا صعبا لطالما حلم به فقط، لأنه لا يجد من يشجعه على اتخاذ الخطوة الأولى وتحقيقها على أرض الواقع بدلا من التخيلات التي تسرق العمر دون فائدة.
مريم خالد هي أيضا عرفت كيف تتخذ من الخطوة الأولى معبرا للحياة وجني النجاح، لم تسمح للخوف أن يبني حاجزا بينها وبين الوظيفة التي أحبتها وتمنتها. ولم تستمع لأقوال المحبطين الذين راهنوا على فشلها من الخطوة الأولى رغم أنها ليست مقياسا.
وترى مريم أنها لو لم تؤمن بنفسها من أول الطريق وتكون جديرة بالمسؤولية وبالقرار الذي اتخذته كانت ستندم كثيرا وستعيش طوال عمرها تتحسر على ضياع الفرصة الأهم في حياتها من وجهة نظرها، لافتة إلى أنه من الطبيعي جدا أن نخاف من الخطوة الأولى ونحسب حساب الربح والخسارة، لكن في المقابل علينا أن نتوقع السعادة في كل الصعوبات التي سنمر بها والتي ستسمح لنا بالانتقال من نجاح لآخر.
ولعل من يخاف من الخطوة الأولى ومن حدوث تغيير حقيقي في حياته يفضل أن يتجاهل الفرص على أن يعيشها بحلوها ومرها، لكن الأحلام لا تتحقق إذا قررنا الوقوف على حافة الحياة.
ومن جهتها تبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن الخوف من الخطوة الاولى، أو الإجراء الأول في أي هدف أو مشروع يتمثل في قلق نشعر به عندما نتخيل جميع الأشياء السلبية التي يمكن أن تحدث معنا إذا ما فشلنا في إنجاز هذا الهدف أو المشروع.
يعد الخوف من الفشل أحد أكبر العوائق التي تفصلنا عن اتخاذ الخطوة الأولى من أجل الوصول لأهدافنا وأحلامنا، لكن بالطبع هناك طرق يمكنها أن تعيننا على اجتياز هذه العقبة. منها وأهمها إعادة تعريف الفشل، فالفشل بخطوة أو عدة خطوات لا يعني الاستسلام والتوقف عن المحاولة، الإخفاق شيء طبيعي يمر به الإنسان في طريقة من أجل تحقيق أهدافه، هذا الإخفاق يجب أن نستفيد منه ونتعلم لكي لا نقع فيه مرة أخرى، ويجب المحاولة من جديد حتى لو كررنا الخطوة الأولى أكثر من مرة، المهم أن لا نيأس ونستمر في طريق النجاح. وفق ابراهيم
وتضيف، أيضاً يجب أن نميز بين التهديدات الحقيقية والوهمية. فالأولى تمثل تهديداً قائماً على أرض الواقع في مواجهة بقائنا، والأخرى مجرد سيناريوهات افتراضية ووهمية يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث، التهديدات والمخاوف الوهمية ممكن أن تؤثر على إنجازنا وتعيق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف. أيضاً يجب خلق أهداف للتعزيز وليس للمنع، بمعنى السعي نحو نتائج إيجابية مثل زيادة الراتب، وليس نحو المنع من الوصول لنتائج سلبية مثل الرغبة في عدم فقدان الوظيفة.
وتنصح ابراهيم، يجب أن نؤمن بأننا أقوياء وبإمكاننا تحقيق أهدافنا، فالأشخاص الذين يعانون الخوف من الفشل يشعرون بقلق أكبر اتجاه خسارة الأصدقاء أو تقدير الآخرين عن خوفهم من خسارة المال. ومن أجل التغلب على هذا الخوف، علينا تحديد أكثر العواقب التي نخاف منها وتقيم قدرتنا على التعامل مع كل منها، مع التركيز على بناء مشاعر الثقة بداخلنا تجاه قدراتنا على التصدي بفاعلية لهذه المخاوف.
ويمكن أيضاً أن نستعين بخبرات الآخرين وأخذ النصح والمشورة من أهل الاختصاص والثقة في المجال الذي نعمل به، وأن نطلب الدعم والمساندة النفسية من أهلنا أو أصدقائنا إن كنا نحتاجها، وإن كان وجودهم إلى جانبنا يعزز ثقتنا بأنفسنا ويعطينا القوة للبدء بالخطوة الأولى والاستمرار حتى نصل لتحقيق أهدافنا. وفق ابراهيم
وترى مدربة المهارات الحياتية نور العامري، أن البداية دائماً هي الخطوة الأولى نحو النجاح. عندما نتحدث عن الخطوة الأولى، فإننا نشير إلى تلك اللحظة الحاسمة التي تحدد مسارنا وتوجهنا نحو أهدافنا. إنها اللحظة التي يجب أن نتخذ فيها قراراً بالتحرك نحو ما نريد تحقيقه، مهما كانت العوائق أمامنا.
وتشرح، الخطوة الأولى قد تكون صعبة، فقد تواجهنا المخاوف والشكوك والتردد في البداية. لكن علينا أن نتذكر دائماً أن النجاح لا يأتي بسهولة، وأن الشجاعة والإصرار هما مفتاح النجاح.
عندما نتخذ الخطوة الأولى، يجب علينا أن نكون واثقين من قدرتنا على التغلب على التحديات وتحقيق أحلامنا. وفق العامري، يجب أن نكون مستعدين للعمل بجد وتحمل المسؤولية وتقبل الفشل أحياناً كجزء من رحلتنا نحو النجاح. لذا، "دعونا لا نتردد في خطوة البداية، بل لنتحول هذه الخطوة إلى دافع لنا للتقدم والنمو".
وتضيف، لا تنتظر الظروف المثالية، بل ابدأ من حيث أنت الآن، وتحرك نحو ما تريد بقوة وثقة، وستجد نفسك في طريقك نحو النجاح الخوف من الخطوة الأولى شائع لدى الكثير من الناس وفي شتى مجالات الحياة حتى في أبسطها كالدراسة أو اكتساب مهارات جديدة مثلا، ولكن يمكن التغلب عليه من خلال تحديد الأهداف الصغيرة واتخاذ خطوات صغيرة نحو تحقيقها لتصل إلى الهدف الأعظم، عند الوصول لهدفك والإحساس بشعور الإنجاز.
وتكمل العامري، وفي هذه اللحظة تماما ستدرك أن خوفك ليس إلا مجرد وهم أعاق لك الطريق في البداية وجعلك تتأخر خطوات كان بإمكانك تحقيقها منذ زمن، النجاح الحقيقي يأتي بكسر حاجز الرهبة من الخروج من دائرة الخوف الوهمية التي ليست إلا سببا في تأخرك وتعطلك عن حلمك ورسم مستقبلك، تذكر أيضا أن النجاح يأتي بالتدريج من خلال التجربة والتعلم من الأخطاء، استمر في التحرك ولا تدع الخوف يعيقك عن البدء.

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